Верховна Рада готує резервний пункт на випадок знищення будівлі парламенту – нардепка

У проєкті держбюджету на 2027 рік на ці потреби передбачили понад чверть мільярда гривень

Верховна Рада передбачила 263 млн грн на облаштування резервного пункту, який має забезпечити роботу парламенту в разі фізичного знищення основної будівлі на вулиці Грушевського, 5. Про це народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише «Главком».

Вона наголосила, що йдеться не про укриття в самій будівлі Верховної Ради. За словами Підласої, парламентське укриття на Грушевського, 5 облаштували власними силами працівники апарату Верховної Ради, і бюджетних коштів на нього не витрачали.

«263 мільйони гривень, які вкладені в державний бюджет, вкладені на облаштування резервного пункту Верховної Ради, в разі, якщо щось станеться з будівлею на Грушевського, 5, якщо вона зазнає фізичного знищення», – сказала Підласа.

Нардепка не стала розкривати деталі проєкту, пославшись на безпекові заходи. «Я не можу це коментувати дуже докладно, тому що цей проєкт захищений із міркувань безпеки», – зазначила вона.

Нагадаємо, що керівництво Верховної Ради пропонує нову схему роботи під час повітряних тривог: пленарне засідання, яке було розпочато цього дня, може бути продовжено через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги та/або надходження інформації про підвищену небезпеку. Для цього не треба буде перебиратися в якесь інше приміщення (хоча такі прецеденти в історії українського парламентаризму були), а використовувати укриття будинку Ради за тією ж офіційною адресою – на Грушевського, 5. Йдеться про залу на мінус першому поверсі, де зазвичай відбуваються засідання Погоджувальної ради (так званий «Кінозал») та кілька прилеглих холів. За словами Руслана Стефанчука, там вже створили 368 місць для народних депутатів. При цьому Стефанчук акцентує: «за замовчанням» депутати будуть збиратися саме на звичному робочому місці, а спускатися в укриття лише в разі необхідності.