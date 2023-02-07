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Рішення НКРЕКП про штрафи для обленерго не сприяють усуненню проблеми – «Кіровоградобленерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Рішення НКРЕКП про штрафи для обленерго не сприяють усуненню проблеми – «Кіровоградобленерго»
Україна знаходиться вже майже рік у стані повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

«Рішення та висновки НКРЕКП не сприяють викоріненню проблем»

Рішення НКРЕКП щодо штрафів компаній-операторів систем розподілу (обленерго) не сприяють усуненню проблем, які наявні на ринку, та мають неглибокий та необʼєктивний підхід. Таку думку висловив керівник «Кіровоградобленерго» Володимир Чернявський в коментарі для ExPro.

«Комісія поки що не бере до уваги оцінку адекватності і справедливості розподілу дефіциту електроенергії між областями. Це базова проблема. Рішення та висновки НКРЕКП не сприяють викоріненню проблем і їх усуненню, а носять неглибокий і необʼєктивний підхід. Оцінюються наслідки, а не знімається базова проблема», – вказав Чернявський.

За словами Володимира Чернявського, перевірки операторів систем розподілу щодо справедливості відключень споживачів не враховують проблеми несправедливості та необʼєктивності при доведенні лімітів.

«І не стільки зі сторони технічних критеріїв обмежень, а з точки зору оцінки структури споживання електроенергії, рівня газифікації. Для розуміння, в Кіровоградській області рівень газифікації – 25%. І значна частина споживачів вимушено обігрівається електричною енергією, що впливає на обсяги її споживання. При цьому рівень централізованого теплопостачання надзвичайно низький у самому Кропивницькому, а гарячого централізованого водопостачання немає вже 20 років в жодному з міст Кіровоградської області. Якщо ми хочемо отримати обʼєктивний розподіл, то ці чинники також потрібно враховувати», – наголошує Чернявський.

Як вказує керівник «Кіровоградобленерго», Регулятор має в усіх аспектах своєї діяльності враховувати той факт, що Україна знаходиться вже майже рік у стані повномасштабної війни.

«Якщо і якісь зміни відбулись, то вони не помітні неозброєним оком», – додає він.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Теги: інспекція водопостачання Україна НКРЕКП

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