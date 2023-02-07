Рішення НКРЕКП про штрафи для обленерго не сприяють усуненню проблеми – «Кіровоградобленерго»

Україна знаходиться вже майже рік у стані повномасштабної війни

«Рішення та висновки НКРЕКП не сприяють викоріненню проблем»

Рішення НКРЕКП щодо штрафів компаній-операторів систем розподілу (обленерго) не сприяють усуненню проблем, які наявні на ринку, та мають неглибокий та необʼєктивний підхід. Таку думку висловив керівник «Кіровоградобленерго» Володимир Чернявський в коментарі для ExPro.

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«Комісія поки що не бере до уваги оцінку адекватності і справедливості розподілу дефіциту електроенергії між областями. Це базова проблема. Рішення та висновки НКРЕКП не сприяють викоріненню проблем і їх усуненню, а носять неглибокий і необʼєктивний підхід. Оцінюються наслідки, а не знімається базова проблема», – вказав Чернявський.

За словами Володимира Чернявського, перевірки операторів систем розподілу щодо справедливості відключень споживачів не враховують проблеми несправедливості та необʼєктивності при доведенні лімітів.

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«І не стільки зі сторони технічних критеріїв обмежень, а з точки зору оцінки структури споживання електроенергії, рівня газифікації. Для розуміння, в Кіровоградській області рівень газифікації – 25%. І значна частина споживачів вимушено обігрівається електричною енергією, що впливає на обсяги її споживання. При цьому рівень централізованого теплопостачання надзвичайно низький у самому Кропивницькому, а гарячого централізованого водопостачання немає вже 20 років в жодному з міст Кіровоградської області. Якщо ми хочемо отримати обʼєктивний розподіл, то ці чинники також потрібно враховувати», – наголошує Чернявський.

Як вказує керівник «Кіровоградобленерго», Регулятор має в усіх аспектах своєї діяльності враховувати той факт, що Україна знаходиться вже майже рік у стані повномасштабної війни.

«Якщо і якісь зміни відбулись, то вони не помітні неозброєним оком», – додає він.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.