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Упередженість НКРЕКП створює додаткове навантаження на роботу обленерго – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Упередженість НКРЕКП створює додаткове навантаження на роботу обленерго – нардеп
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фото з відкритих джерел

Нардеп підкреслила, що для вирішення проблем в енергосистемі дуже важливо уважно вислухати позицію обленерго

Для вирішення проблем в енергосистемі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має вислухати позицію операторів системи розподілу, заявила народна депутатка Вікторія Гриб.

«Що ми бачимо зараз – це є упереджене ставлення до деяких ОСР (операторів системи розподілу), не до всіх і ми бачимо, що це також додаткове навантаження сьогодні на роботу ОСР, які і так працюють на енергетичному фронті», – сказала вона.

Нардеп підкреслила, що для вирішення проблем в енергосистемі дуже важливо уважно вислухати позицію обленерго, щоб отримати розуміння, які проблеми існують і що робити для їх вирішення.

Гриб наголосила, що зараз найголовніше сфокусуватись на вирішенні нагальних проблем в енергосистемі.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Теги: НКРЕКП інспекція Вікторія Гриб штраф

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