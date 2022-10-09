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Гонконг відмовився застосовувати санкції проти російського олігарха

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Гонконг відмовився застосовувати санкції проти російського олігарха
Гонконг відмовився арештувати яхту російського олігарха
фото з відкритих джерел

У Держдепі США попередили Гонконг, що він може пошкодити свою репутацію міжнародного фінансового центру

Міська влада Гонконгу відмовилася застосовувати санкції щодо яхти Nord, що належить російському олігарху Олексію Мордашову. Про це повідомляє AFP.

Nord – судно довжиною 142 метри та вартістю   $500 млн, пов'язане з російським мільярдером Олексієм Мордашовим, – цього тижня прибуло у води Гонконгу.

Представник морського департаменту Гонконгу заявив, що місто не має повноважень накладати санкції.

Мордашов входить до числа олігархів, близьких до президента РФ Володимира Путіна і які увійшли до західних списків санкцій після вторгнення Москви в Україну.

У Держдепі США попередили Гонконг, що він може пошкодити свою репутацію міжнародного фінансового центру, якщо надаватиме притулок тим, хто ухиляється від санкцій,

«Можливе використання Гонконгу як притулок особами, які ухиляються від санкцій з боку кількох юрисдикцій, ще більше ставить під сумнів прозорість ділового середовища», - заявив представник Держдепартаменту.

Як повідомлялося, ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження цін на нафту. «Узгоджений пакет включає низку рішучих заходів, спрямованих на посилення тиску на російський уряд та економіку, послаблення військового потенціалу Росії та на те, щоб змусити Кремль розплатитися за недавню ескалацію», – йдеться в повідомленні.

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Теги: війна влада Гонконг місто притулок санкції

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