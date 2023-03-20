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СБУ і БЕБ продовжили обшуки в офісах газових компаній. Заява РГК

Іван Гавриляк
glavcom.ua
СБУ і БЕБ продовжили обшуки в офісах газових компаній. Заява РГК
Силовики продовжують обшуки в газових компаніях
колаж: СБУ

За рік війни газовики відновили розподіл газу для 555 тисяч українських сімей

20 березня СБУ та БЕБ з метою здійснення тиску на діяльність РГК та газорозподільних компаній, що працюють під її брендом, продовжили проводити обшуки, в тому числі з вилученням особистих речей співробітників.

Слідчі заходи здійснюються з метою отримання незаконного доступу до інтелектуальної власності, програмних продуктів і рішень в галузі енергоефективності, метрології та газорозподілу, які були створені РГК. Адже компанія змогла привнести в Україну сучасні технології завдяки тісній співпраці з світовими лідерами в галузі газорозподілу.

Формальною причиною для обшуків стала кримінальна справа відкрита СБУ щодо закупівель природного газу для технологічних потреб в період з 2016 – 2022 рр.

Регіональна Газова Компанія – це виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Наші проектні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

Ми закликаємо владу до діалогу в цивілізований спосіб для вирішення проблем, які не один рік накопичувались в газорозподільній галузі. Ці проблеми можна вирішити тільки спільними зусиллями та професійними командами, які продемонстрували свій рівень знань, вмінь, досвіду та патріотизм, з перших днів війни міцно утримуючи працездатність газорозподільних систем та відновлюючи їх після деокупації українських територій.

За рік війни газовики відновили розподіл газу для 555 тисяч українських сімей, завдяки власному виробничому комплексу RGC Production було замінено майже 3000 одиниць газорегулюючого обладнання, прокладено та відремонтовано сотні кілометрів зруйнованих мереж.

Теги: технології РГК

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