Держпідприємства роками не платять за електроенергію та накопичують борги – ексглава Укренерго

Хронічні неплатежі державних і комунальних підприємств стали однією з головних причин боргів на енергоринку – Кудрицький

Однією з головних проблем українського енергоринку залишаються хронічні неплатежі з боку державних та комунальних підприємств. Про це заявив ексголова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, проблема боргів має як системний характер, так і корупційну складову.

«Там дві сторони медалі: одна системна, а інша – дрібна корупційна», – зазначив Кудрицький.

Він наголосив, що в Україні роками існують споживачі, які продовжують брати електроенергію з мережі без повної оплати.

«Велика системна проблема в тому, що в Україні є споживачі, які роками беруть електрику з мережі й взагалі за неї не платять. І найцікавіше, що це переважно державні та комунальні підприємства», – пояснив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що значна частина боргів на балансуючому ринку формується саме через захищених споживачів, яких не можна відключати від електропостачання. За його словами, через це балансуючий ринок фактично перетворився на механізм накопичення боргів для «Укренерго».