Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Держпідприємства роками не платять за електроенергію та накопичують борги – ексглава Укренерго

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Держпідприємства роками не платять за електроенергію та накопичують борги – ексглава Укренерго
фото: ooek.od.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Хронічні неплатежі державних і комунальних підприємств стали однією з головних причин боргів на енергоринку – Кудрицький

Однією з головних проблем українського енергоринку залишаються хронічні неплатежі з боку державних та комунальних підприємств. Про це заявив ексголова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, проблема боргів має як системний характер, так і корупційну складову.

«Там дві сторони медалі: одна системна, а інша – дрібна корупційна», – зазначив Кудрицький.

Він наголосив, що в Україні роками існують споживачі, які продовжують брати електроенергію з мережі без повної оплати.

«Велика системна проблема в тому, що в Україні є споживачі, які роками беруть електрику з мережі й взагалі за неї не платять. І найцікавіше, що це переважно державні та комунальні підприємства», – пояснив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що значна частина боргів на балансуючому ринку формується саме через захищених споживачів, яких не можна відключати від електропостачання. За його словами, через це балансуючий ринок фактично перетворився на механізм накопичення боргів для «Укренерго».

Теги: Укренерго Володимир Кудрицький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перейменування вулиці на честь Героя Олексія Брехта: у Вишгороді оголошено дату слухань
Перейменування вулиці на честь Героя Олексія Брехта: у Вишгороді оголошено дату слухань
Вчора, 14:01
Учасники зустрічі окреслили завдання для зміцнення фінансової стабільності компанії
Як захищатимуть українську енергосистему: Шмигаль зустрівся з оновленою Наглядовою радою «Укренерго»
23 травня, 22:09
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
Чи вимикатимуть світло 15 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
14 травня, 19:11
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
Чи вимикатимуть світло 14 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
13 травня, 18:56
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
Чи вимикатимуть світло 8 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
7 травня, 20:00
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
Чи вимикатимуть світло 7 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
6 травня, 19:56
Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії
30 квiтня, 14:51
Сильний вітер пошкодив лінії електропередач
«Укренерго» повідомило про наслідки негоди для енергосистеми
28 квiтня, 10:59
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Чи вимикатимуть світло 28 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
27 квiтня, 19:05

Бізнес

Держпідприємства роками не платять за електроенергію та накопичують борги – ексглава Укренерго
Держпідприємства роками не платять за електроенергію та накопичують борги – ексглава Укренерго
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»? Асоціація добувної промисловості звернулася до уряду
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»? Асоціація добувної промисловості звернулася до уряду
Реформа страхового ринку: НБУ спростив процедуру авторизації посередників
Реформа страхового ринку: НБУ спростив процедуру авторизації посередників
Страхування воєнних ризиків: перші компанії отримали компенсації
Страхування воєнних ризиків: перші компанії отримали компенсації
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 45%? Федерація роботодавців транспорту попередила про наслідки
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 45%? Федерація роботодавців транспорту попередила про наслідки
The Wall Street Journal назвав ризики, яке несе європейське екомито для української металургії
The Wall Street Journal назвав ризики, яке несе європейське екомито для української металургії

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua