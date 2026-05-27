Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»? Асоціація добувної промисловості звернулася до уряду

Асоціація заявила про ризики для економіки через плани підвищити вантажні тарифи залізниці більш ніж на 40%

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) звернулася до прем’єр-міністра Юлії Свириденко із закликом не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення у 2026 році. У листі асоціація попереджає: заплановане зростання тарифів більш ніж на 40% матиме критичні наслідки для промисловості, експорту, державного бюджету та обороноздатності країни.

У НАДПУ наголосили, що головна проблема компанії полягає не у рівні вантажних тарифів, а у хронічній збитковості пасажирських перевезень: за прогнозами, збитки від них у 2026 році можуть сягнути 25 млрд грн. При цьому роками збитки пасажирського сегменту перекладаються на вантажні перевезення через механізм крос-субсидування. Однак через війну, скорочення виробництва та зростання витрат бізнес більше не має запасу міцності для покриття цих витрат.

«Обсяги перевезень безпосередньо залежать від вартості логістики. Подальше підвищення тарифів лише прискорить втрату вантажної бази Укрзалізниці та стимулюватиме перехід вантажів на автотранспорт. Без вирішення системних питань це шлях у прірву. У ЄС працюють у напрямку створення стимулів для повернення вантажів на залізницю, тоді як УЗ через свою тарифну політику рухається у протилежному напрямку», – зазначають у НАДПУ.

За оцінками асоціації, у разі підвищення тарифів логістична складова у добувній галузі може перевищити 40% собівартості продукції, що суттєво погіршить конкурентоспроможність українських виробників на світових ринках.

Бізнес також попереджає про ризики скорочення виробництва та податкових надходжень: за попередніми оцінками асоціації, наслідком підвищення тарифів може стати зниження ВВП України приблизно на 100 млрд грн та втрати бюджету на рівні 36 млрд грн податкових надходжень. Крім того, зниження економічної активності та скорочення експорту безпосередньо вплинуть на можливості фінансування оборонних потреб під час війни.

«УЗ має зосередитися на оптимізації витрат, підвищенні продуктивності праці та залученні міжнародної підтримки, а не компенсувати фінансові проблеми за рахунок промисловості. Просимо уряд не допустити підвищення тарифів на вантажні перевезення у 2026 році, забезпечити державне фінансування збиткових пасажирських перевезень, розробити заходи для збереження вантажної бази УЗ та підготувати план оптимізації витрат компанії, а також – опрацювати механізми підтримки Укрзалізниці за участі міжнародних партнерів», – резюмували у НАДПУ.

Раніше у Федерації роботодавців транспорту України також заявили, що підвищення вантажних тарифів відразу на 45%, як пропонує Укрзалізниця – це ризик скорочення виробництва, втрати мільярдів надходжень та девальвація гривні, тож ключове завдання зараз – стабілізувати фінансовий стан УЗ, не завдавши удару по національній економіці, експорту та робочих місцях під час війни.