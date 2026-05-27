«Укрпошта» запустила новий формат отримання посилок

Забрати посилку в «Укрпошті» тепер можна без очікування в загальній черзі

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Новий формат із комірками швидкої видачі наразі буде доступний у відділеннях «Укрпошти»

Національний поштовий оператор «Укрпошта» запускає масштабну реформу обслуговування клієнтів у своїх відділеннях. Відтепер забрати посилку можна буде самостійно, повністю оминаючи загальну чергу до оператора. Для цього компанія розпочала встановлення спеціальних комірок швидкої видачі безпосередньо всередині поштових залів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

«Відсьогодні отримати посилку без черг та без доплат можна у 120 відділеннях Києва та області», – підкреслив керівник компанії.

Процес інтеграції нового формату максимально автоматизовано. Системи «Укрпошти» самостійно визначають та направляють частину відповідних відправлень до нових інтелектуальних комірок.

Для клієнта процедура виглядає так:

Після того як посилка прибуває та завантажується у комірку, одержувач отримує стандартне SMS-повідомлення або сповіщення у месенджері з унікальним кодом доступу.

Клієнт приходить до відділення, підходить до зони самообслуговування та вводить отриману комбінацію.

Потрібна секція відкривається автоматично, і людина забирає пакунок без жодного контакту з працівниками пошти.

Ігор Смілянський окремо акцентував на конструктивних та логістичних особливостях нового обладнання. На відміну від традиційних вуличних чи під'їзних поштоматів, ці комірки швидкої видачі інтегровані безпосередньо у внутрішній простір відділень. Відповідно, скористатися ними можна виключно в офіційні години роботи конкретного поштового офісу.

При цьому компанія не відмовляється від класичного формату: якщо клієнту звичніше або необхідна допомога, він завжди може звернутися по видачу відправлення до оператора за стійкою.

На початковому етапі розгортання інфраструктури «Укрпошта» планує запустити новий формат у 400 базових відділеннях по всій країні. Пріоритет віддаватиметься великим локаціям із високим трафіком – насамперед у містах-мільйонниках та обласних центрах.

Наразі пілотний проєкт уже стартував у столичному регіоні. У Києві та Київській області фахівці компанії змонтували та запустили в роботу перші 120 комірок швидкої видачі, які вже проходять тестування реальними клієнтами.

Нагадаємо, Верховна Рада провалила голосування за усі поправки до законопроєкту №12360 про оподаткування закордонних посилок.

Нардепи не підтримали всі 11 поправок, а сам законопроєкт не змогли відправити на повторне друге читання. У разі ухвалення документ передбачав скасування пільгового порогу та мав запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.