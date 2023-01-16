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Український уряд взяв на приціл фармкомпанії, що досі мають бізнес у Росії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Український уряд взяв на приціл фармкомпанії, що досі мають бізнес у Росії
19 компаній – в основному з ЄС – знаходяться під прицілом українського уряду, із загальним обсягом бізнесу в 1,7 мільярда євро
фото з відкритих джерел

«Критичної ситуації за жодним препаратом немає»

Поки що жоден із остачальників закуплених за кошти держбюджету лікарських засобів не втратив реєстраційне свідоцтво через наявність бізнесу у РФ, повідомив в.о. гендиректора ДП «Медичні закупівлі України» Едем Адаманов.

«На щастя, наразі немає жодної компанії з нашої централізованої номенклатури, в якої б забрали реєстраційне свідоцтво через наявність виробничих майданчиків на території Росії або Білорусі», – сказав він в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня».

Водночас, за словами Адаманова, є деякі компанії під ризиком.

«Якщо у них заберуть реєстраційне свідоцтво, їхні товари коштуватимуть дорожче. Але критичної ситуації за жодним препаратом немає. Коли робоча група приймає рішення про позбавлення реєстраційного свідоцтво, вона завжди аналізує та враховує, чи є препарат у централізованих закупівлях та чи є інші зареєстровані компанії, які здатні його поставити», – сказав він.

Адаманов уточнив, що на сьогодні через наявність виробництва реєстраційного свідоцтва можуть позбутися «одна або дві компанії».

До слова, за інформацією Politico, у Європейському Союзі не згодні із закликами України покарати санкціями європейські фармацевтичні компанії, які все ще працюють в Росії. Наприкінці травня Україна внесла зміни до законодавства, які надали їй широкі повноваження щодо вилучення з ринку будь-яких ліків, вироблених компаніями, пов'язаними з Росією. А в жовтні вона зробила перший крок до вигнання зі свого ринку європейської компанії, незважаючи на заперечення Брюсселя.

Видання наводить дані внутрішньої оцінки Єврокомісії, за якими 19 компаній – в основному з ЄС – знаходяться під прицілом українського уряду, із загальним обсягом бізнесу в 1,7 мільярда євро.

Нагадаємо, українці відтепер мають можливість в онлайн режимі відстежувати інформацію про потрібні їм ліки. Міністерство охорони здоров'я спільно з компанією «Медичні закупівлі України» в експериментальному режимі 2 січня 2023 року запустили електронну систему управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock».

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