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Глава «Дніпроспецсталь – Енерго» розказав, як уряд влаштував «холодний душ» для промисловості

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Глава «Дніпроспецсталь – Енерго» розказав, як уряд влаштував «холодний душ» для промисловості
Експерт підкреслив: бізнес розуміє стан енергетичної системи, та готовий допомагати, але водночас – він потребує підтримки
фото: Depositphotos

Зобов’язання імпортувати 80% електроенергії ставить промисловість на критичну межу виживання – Дніпросталь-Енерго

Через зобов’язання імпортувати 80% електроенергії українські підприємства стикнулися з рядом проблем, основними з яких є підвищення собівартості продукції та втрата конкурентоздатності. Ці проблеми стануть критичними і викличуть зупинки підприємств, якщо планка в 80% не буде знижена. Про це розповів директор «Дніпроспецсталь – Енерго» Василь Гончарук на під час робочої наради, яку організувала Федерація роботодавців України.

«Підвищення обсягів імпорту до 80% стало для нас холодним душем. Якщо уявити, що ми у лікаря на огляді, і нас запитують, що ми відчуваємо, то ми скаржимося на біль. Перший біль – це суттєве здорожчання енергоресурсу, який тягне за собою здорожчання продукції, яку ми експортуємо. Це приводить до другого нашого болю – це зниження нашої конкурентності на зовнішніх ринках, яке не дає нам можливості залучати кошти, реінвестувати і якось виживати в теперішніх складних умовах», – каже Гончарук.

Водночас він наголосив: якщо підприємство буде змушене знижувати обсяги виробництва, то постраждають працівники, які зараз мають роботу та сплачують податки.

«Ключовий наш біль – це переживання за людей. У нас зараз працевлаштовано в групі компаній біля 9 тисяч працівників. З цих 9 тисяч приблизно 30% – це активи в Нікополі. Це бойова територія, щоденні прильоти та загрози для життя. Зупинка підприємств призведе до того, що ці 3 тисячі людей не зможуть отримувати заробітну плату», – акцентував Гончарук.

Він підкреслив: бізнес розуміє стан енергетичної системи, та готовий допомагати, але водночас – він потребує підтримки. Такою підтримкою стане повернення до норми імпорту в 50%.

«З таким зростанням ціни електричної енергії критичним стає питання доцільності функціонування підприємств. Хотілося б попросити все-таки знизити імпортний ценз хоча би до попереднього рівня у 50%. Також закликаємо активізуватися в частині покращення для нас нашої торговельної позиції – давши можливість довгострокової закупівлі міждержавного перетину на місяць+, що дасть можливість на зовнішніх ринках Євросоюзу закуповувати якісь базові продукти, які потенційно будуть дешевші, ніж поточний спотовий короткостроковий продукт», – резюмував Гончарук.

Нагадаємо, днями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) також закликало український уряд переглянути норму з імпорту не менше 80% е/е: подальше виробництво стає збитковим, а конкурентоспроможність на глобальному ринку знижується.

Якщо ця норма не буде зменшена, підприємство буде змушене скоротити виробництво та відправити у простій 1200 своїх працівників.

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Теги: податки бізнес промисловість енергетика тарифи

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