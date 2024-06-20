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Компанія з України стала найкращим поштовим оператором у світі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Компанія з України стала найкращим поштовим оператором у світі
«Нова Пошта» здобула премію World Post & Parcel Awards
фото з відкритих джерел

Торік звання найкращого поштового оператора також отримала українська компанія

Компанія «Нова Пошта» стала поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award. Про це повідомляється на сайті організації.

Зокрема, торік премію отримала «Укрпошта», яка перемогла ще у двох номінаціях: «Філателістична кампанія року» та «Лідер галузі».

«Нова Пошта» стала поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award
«Нова Пошта» стала поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award
скріншот

«Попри те, що Nova Post працює в зоні бойових дій, минулого року вони збільшили свою мережу в Україні на 20%, відкрили 2242 відділення та встановили 1853 поштоматів, пропонуючи 27 тис. пунктів обслуговування у більш ніж 10 тис. населених пунктах по всій Україні, навіть у прифронтових містах», – зазначають організатори.

World Post & Parcel Awards – найавторитетніша галузева премія, яка 25-й рік поспіль відзначає досягнення в індустрії пошти та експрес-доставлення. У відкритому конкурсі щорічно беруть участь компанії поштового та експрес-доставлення та компанії, які створюють технологічні рішення з автоматизації та інформаційного обміну у поштово-логістичній сфері.

Нагадаємо, «Укрпошта» отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award, яка надається за найкращий досвід у світовій індустрії пошти та експрес-доставлення.

Як повідомлялося, Росія ракетним ударом по Одесі знищила депо і вантажне відділення «Нової пошти» та понад 900 посилок на три мільйони гривень. 

Теги: Нова пошта Укрпошта премія пошта

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