Компанія Ferrari хоче випустити електрокар наприкінці 2025 року

Італійська компанія Ferrari планує випустити свій перший електромобіль наприкінці наступного року, модель коштуватиме щонайменше $535 тис. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Як зазначає агенція, таку високу ціну на авто компанія планує виставити навіть попри те, що конкуренти на масовому ринку скорочують вартість на електромобілі через падіння попиту.

Вартість, що не включає додаткових функцій та індивідуальних особливостей, значно перевищує середню ціну продажу Ferrari в першому кварталі цього року, яка становить приблизно 350 тис. євро.

Також компанія планує відкрити новий завод у місті Маранелло, що на півночі Італії. Там хочуть зробити додаткову лінію складання транспортних засобів, виготовляти бензинові та гібридні автомобілі, а також нові електромобілі й компоненти до автівок бренду. Очікується, що виробничі потужності Ferrari зростуть приблизно до 20 тис. автівок на рік.

Як зазначило джерело Reuters, окрім того, друга модель електромобілів вже перебуває на стадії розробки. Тоді як конкурент Ferrari – Lamborghini – планує почати продавати свою першу модель електромобіля у 2028 році.

Нагадаємо, екоактивісти штурмували завод Tesla під Берліном, проти будівництва якого виступали ще чотири роки тому. Завод є єдиним у Європі й мітингувальники протестують через плани щодо його розширення. Екоактивісти вимагають припинити виробництво «брудних машин».

Зокрема, електромобілі все частіше стають об'єктом нападів з боку екологічних активістів, зокрема, через занепокоєння, що їх виробництво призводить до більших викидів, ніж виробництво автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, а також через те, що виробництво і підзарядка акумуляторів електромобілів є додатковим навантаженням на навколишнє середовище.

До слова, акції Tesla зросли більш ніж на 15% після інформації про успішний візит Ілона Маска до Китаю.