Головна Техно Авто
search button user button menu button

Ferrari планує випустити свій перший електромобіль

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ferrari планує випустити свій перший електромобіль
Новий електрокар значно перевищуватиме середню ціну продажу Ferrari
фото з відкритих джерел

Компанія Ferrari хоче випустити електрокар наприкінці 2025 року

Італійська компанія Ferrari планує випустити свій перший електромобіль наприкінці наступного року, модель коштуватиме щонайменше $535 тис. Про це пише Reuters з посиланням на джерела. 

Як зазначає агенція, таку високу ціну на авто компанія планує виставити навіть попри те, що конкуренти на масовому ринку скорочують вартість на електромобілі через падіння попиту.

Вартість, що не включає додаткових функцій та індивідуальних особливостей, значно перевищує середню ціну продажу Ferrari в першому кварталі цього року, яка становить приблизно 350 тис. євро.

Також компанія планує відкрити новий завод у місті Маранелло, що на півночі Італії. Там хочуть зробити додаткову лінію складання транспортних засобів, виготовляти бензинові та гібридні автомобілі, а також нові електромобілі й компоненти до автівок бренду. Очікується, що виробничі потужності Ferrari зростуть приблизно до 20 тис. автівок на рік.

Як зазначило джерело Reuters, окрім того, друга модель електромобілів вже перебуває на стадії розробки. Тоді як конкурент Ferrari – Lamborghini – планує почати продавати свою першу модель електромобіля у 2028 році.

Нагадаємо, екоактивісти штурмували завод Tesla під Берліном, проти будівництва якого виступали ще чотири роки тому. Завод є єдиним у Європі й мітингувальники протестують через плани щодо його розширення. Екоактивісти вимагають припинити виробництво «брудних машин».

Зокрема, електромобілі все частіше стають об'єктом нападів з боку екологічних активістів, зокрема, через занепокоєння, що їх виробництво призводить до більших викидів, ніж виробництво автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, а також через те, що виробництво і підзарядка акумуляторів електромобілів є додатковим навантаженням на навколишнє середовище.

До слова, акції Tesla зросли більш ніж на 15% після інформації про успішний візит Ілона Маска до Китаю.

Читайте також: Tesla відкликає понад 125 тис. авто: причина
Теги: автомобіль бізнес Електромобілі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники компанії Pfizer вважають судовий позов необґрунтованим
Канзас судитиметься з Pfizer через брехню про вакцину від Covid-19
Вчора, 13:25
Літак 787 Dreamliner
Масштабний брак у літаках Boeing. Reuters дізналося про нову проблему в компанії
15 червня, 10:24
Підвищення вартості електроенергії може негативно позначитися на конкурентоспроможності ІнГЗК на міжнародному ринку
Інгулецький ГЗК може припинити роботу через ситуацію на енергоринку – лист до Кабміну
11 червня, 12:00
Очільника ДТЕК Тімченка визнано одним з найкращих керівників України у 2024
Гендиректор ДТЕК Тімченко став одним з найкращих керівників України у 2024
8 червня, 17:30
«Економічна безпека України важлива так само, як і зведення з військових полів»
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
Відкликання стосується частини автомобілів Model S 2012-2024 років випуску
Tesla відкликає понад 125 тис. авто: причина
1 червня, 04:07
Король Бахрейну вперше за вісім років перебуває з візитом у Москві
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
23 травня, 15:51
Водій дивом уникнув серйозніших наслідків
Автопілот Tesla ледь не спричинив жахливу аварію (відео)
22 травня, 20:31
Найчастіше жінки-ФОПи обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю
Більше половини нових ФОПів в Україні відкрили жінки: який бізнес обирають найчастіше
20 травня, 10:47

Авто

Ferrari планує випустити свій перший електромобіль
Ferrari планує випустити свій перший електромобіль
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
США та Німеччина створили нову версію системи Himars: чим вона краща
США та Німеччина створили нову версію системи Himars: чим вона краща
В Індії створено мотоцикл, що їздить на метані (відео)
В Індії створено мотоцикл, що їздить на метані (відео)
Новий головний біль Ілона Маска? Нерозпродані електромобілі Tesla видно з космосу
Новий головний біль Ілона Маска? Нерозпродані електромобілі Tesla видно з космосу
Виробництво 155-мм снарядів: добра звістка від концерну Rheinmetall
Виробництво 155-мм снарядів: добра звістка від концерну Rheinmetall

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Перша країна в Євросоюзі розпочала видобуток урану
19K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
11K
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
7354
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6769
Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)
6052
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години

Новини

Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Вчора, 19:48
Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Вчора, 14:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua