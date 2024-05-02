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Згоріло понад 900 посилок: «Нова пошта» назвала збитки після удару по відділенню в Одесі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Згоріло понад 900 посилок: «Нова пошта» назвала збитки після удару по відділенню в Одесі
Під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення «Нової пошти»
фото: пресслужба Нової пошти

Компанія з самого ранку обдзвонює клієнтів аби компенсувати вартість втраченого

Росія ракетним ударом по Одесі знищила не лише депо і вантажне відділення «Нової пошти», а й понад 900 посилок на три мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як повідомили у «Новій пошті», у депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Компанія додає, що з самого ранку обдзвонює клієнтів аби компенсувати вартість втраченого.

«У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Аби компенсувати вартість ваших посилок і вантажів, ми вже з самого ранку вам дзвонимо.
Рашистською ракетою було знищено не тільки наше депо та відділення, а і 15.5 тонн ваших замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для , ліками, посилками з турботою про рідних тощо
А по версії ворога – тут зберігалась зброя. Немає слів», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували Одесу ракетами. Окупанти вдарили містом балістикою, лунали вибухи.

Згодом стало відомо про 14 постраждалих під час російської атаки. До цього повідомлялося про 13 постраждалих.

Крім того, в Одесі під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення «Нової пошти». Почалася масштабна пожежа.

За інформацією «Думської», окрім сортувального центру «Нової пошти» також знищено залу спортивної та мистецької гімнастики «Тріумф», площі садового магазину, на яких вирощували розсаду. Загалом постраждали понад 10 бізнесів. 

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Теги: війна Нова пошта Одеса

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