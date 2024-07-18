Родина ексзаступника секретаря РНБО зводить віллу в Іспанії – розслідування

«Схеми» звернулись до Михайла та Олега Гладковських за коментарями щодо походження коштів на нову іспанську нерухомість. На дзвінки та повідомлення вони не відповіли

«Схеми» встановили земельну ділянку, придбану фірмою сина Гладковського у поселенні La Zagaleta

Іспанська фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє один з синів розшукуваного експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Михайло Гладковський у квітні 2022-го року придбала земельну ділянку в елітному поселенні La Zagaleta на південному узбережжі Іспанії. І, відповідно до супутникових знімків, з літа того року і по нині на цій території ведуться активні роботи зі зведення вілли. Про це пишуть журналісти «Схем».

Олег Гладковський (Свинарчук) нині є обвинуваченим у справі НАБУ щодо зловживань при закупівлі автівок для армії, сам він звинувачення відкидає. Після того, як Олег Гладковський перестав з’являтись на судові засідання, у квітні 2024 року його оголосили у розшук.

La Zagaleta – це закрите елітне поселення на півдні Іспанії у провінції Малага, яке облюбували зірки шоубізнесу, спортсмени, бізнесмени та політики з усього світу. У 2016 році «Схеми» розповіли про те, що в цій же провінції мають вілли колишній президент України Петро Порошенко, та його близькі бізнесово-політичні соратники – Ігор Кононенко та Олег Гладковський.

Вже після повномасштабного вторгнення Росії до України, у La Zagaleta, як встановили «Схеми», родина Гладковських обзавелась новою земельною ділянкою і, вочевидь, добудовує новий маєток.

Відповідно до витягу з реєстру нерухомості, який отримали у своє розпорядження журналістів за допомогою OCCRP, 29 квітня 2022 року у власності іспанської фірми Bilderberg Consulting Financiero з’явилась земельна ділянка площею 4 328 квадратних метрів – тобто майже пів гектара. Цільове призначення – під забудову.

Це 28-річний середній син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

За даними видання, Михайло – найменш публічний з сім’ї Гладковських, але так само дотичний до родинного бізнесу: в Україні він є співвласником декількох компаній, що входять до його структури або з ним пов’язані. Одна з небагатьох публікацій, яку можна знати в мережі про нього – про розкішне весілля у Венеції у 2018 році, для якого обрали п’ятизірковий готель з першокласним сервісом.

Акціонером іспанської Bilderberg Consulting Financiero Михайло Гладковський став за пів року до придбання земельної ділянки: відповідно до даних з торгового реєстру Іспанії це був грудень 2021 року. До цього власницею значилась Ірина Петрівська.

Згідно з супутниковими знімками Airbus, нині на території тривають роботи зі зведення будівлі – видно будівельний кран та фундамент майбутнього маєтку

«Схеми» встановили земельну ділянку, придбану фірмою сина Гладковського у поселенні La Zagaleta. Вона – в 15 хв. автомобілем від раніше відомої вілли у власності родини.

Згідно з супутниковими знімками Airbus, нині на території тривають роботи зі зведення будівлі – видно будівельний кран та фундамент майбутнього маєтку. Ймовірно, це буде кількарівнева вілла. Судячи з супутникових фото Planet Labs цієї місцевості раніше, будівельні роботи почалися там, найімовірніше, у червні 2022 року.

За якою ціною фірмі Гладковського обійшлась ця земельна ділянка – цих даних у витягу з іспанського реєстру інформації немає. Однак журналісти «Схем» знайшли оголошення з продажу іншої земельної ділянки з аналогічною площею у тому ж La Zagaleta – за 2,5 млн євро, в цю вартість також входить ціна за проєктування вілли. В оголошенні йдеться, що архітектор, який розробляв проєкт, оцінив вартість самого будівництва у 4,5 млн євро станом на вересень 2021 року – але ця цифра може варіюватися, залежно від якості матеріалів та функціоналу. Там же сказано, що вартість готової вілли може сягати 12-15 млн євро.

Джерелом коштів на земельну ділянку могла бути, в тому числі, позика Bilderberg Consulting Financiero від бізнесу, безпосередньо пов’язаного з родиною Гладковського, про яку йдеться у фінансовому звіті іспанської фірми. Це 2 мільйони євро, надані у 2022 році віденською компанією Bogdan Holding GmbH. Її власником через ланцюжок з двох інших фірм – кіпрської Hesutu Limited та компанії з Віргінських островів Teckford Investments Financial Corporation – є сам експосадовець РНБО Олег Гладковський. Він також вказував ці фірми у своїх деклараціях, додає видання.

В історії з позикою зв’язок з Гладковським-старшим простежується і через директора Bogdan Holding GmbH – українця Дмитра Литвинця, який з 2013 по 2017 роки був членом наглядової ради «Автомобільної компанії «Богдан Моторс». У ній Олег Гладковський та його близькі особи мали частку власності.

«Схеми» звернулись до Михайла та Олега Гладковських за коментарями щодо походження коштів на нову іспанську нерухомість. На дзвінки та повідомлення вони не відповіли.

Bilderberg Consulting Financiero – це фірма, зареєстрована у 2015 році у провінції Малага. Види діяльності, зокрема – будівництво, оренда та купівля-продаж усіх видів нерухомості будь-якого типу. Відповідно до витягу з торгового реєстру Іспанії, власник компанії – Михайло Гладковський.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд буде заочно судити колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського за зловживання на 17,44 млн грн.

Раніше стало відомо, що бізнес-партнер експрезидента Петра Порошенка і перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони у період його правління Олег Гладковський після початку повномасштабної війни вільно виїжджав за межі України. У цьому йому допомагало розпорядження про дозвіл на виїзд за межі України від 30 травня 2022 року, видане тодішнім начальником Херсонської обласної військової адміністрації Геннадієм Лагутою, пише «Главком».

Нагадаємо, Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрюють в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.