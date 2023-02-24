У Норвегії затримано екскомандира «вагнерівців» через напад на поліцейських

Росіянина відпустили з-під варти, слухання у суді щодо цієї події відбудеться 25 квітня

Колишнього командира ПВК «Вагнер» Андрія Медведєва затримали норвезькі правоохоронці після бійки, в якій він брав учать. Про це повідомляє телеканал TV2.

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Зазначається, що після надмірної кількості спожитого алкоголю він втратив контроль над своїми діями. У ніч на середу Медведєв поблизу одного з пабів в Осло взяв участь у бійці. На виклик прибули поліцейські і спробували затримати росіянина.

Колишній «вагнерівець» опирався при затриманні. Згідно з інформацією прокуратури, він вдарив одного або кількох офіцерів поліції ногою.

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Медведєва будуть звинувачувати не лише за бійку поблизу пабу, а й за нанесення ушкоджень правоохоронцям.

Після допиту, у середу 22 лютого, росіянина відпустили з-під варти. Слухання у суді щодо цієї події відбудеться 25 квітня.

Нагадаємо, що Медведєв, як він сам заявив, є колишнім командиром ПВК «Вагнер». Після чотирьох місяців конткратної служби у війську окупанта Медведєв втік з Росії, незаконно перетнувши норвезький кордон. У Норвегії росіянин попросив політичний притулок. В Осло йому не відмовили, а також заявили, що забезпечать конфіденційність інформації щодо перебування Медведєва.

Росіянин розповідав про страти «вагнерівців» та про те, що за відмову воювати у ПВК Пригожина можуть вбити. Зокрема росіянин записав відеозвернення зі зізнаннями щодо дій серед «вагнерівців».