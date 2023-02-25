Пригожин запропонував відправити до зони бойових дій зятя Шойгу

Блогер Олексій Столяров втрапив у скандал

Ось уже добу в російських пропагандистських Telegram-каналах не вщухають пристрасті. Там публікують скріни із соцмереж, де зять міністра оборони Росії Сергія Шойгу блогер Олексій Столяров нібито лайкнув антивоєнний пост Юрія Дудя, а потім видалив цей лайк. Після критики в особистому повідомленні він нібито відповів одній із жінок: «Z-бидло забули запитати. Іди на фронт, а не пі** і мені тут». Незабаром Столяров опублікував новий пост, написавши, що нічого не гавкав і нічого нікому не писав. Олексій також попросив аудиторію «мати свою голову на плечах», натякнувши, що це фейк, а сам він став жертвою маніпуляцій та фотошопу.

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Як повідомляє Telegram-канал Baza, голова приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин прокоментував цей скандал:

«Треба спіймати Столярова та привести його до мене. Я навчаю його протягом шести тижнів, а оскільки я сам є Z-бидлом, то допоможу йому виправитися, відправивши його на бойові дії. Я не зовсім зрозумів першу частину запиту, але оскільки там було питання: «Вдмухати чи не вдмухати» (російською «вдуть или не вдуть», – ред.), то перед цим можна йому вдмухати», – заявив Пригожин.

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Нагадаємо, глава Міноборони Росії чомусь і досі залишився на посаді, незважаючи на провал наступу на Україну, і тисячі мертвих російських солдатів. Можливо,він досі зберігає свою посаду завдяки заступництву президента.