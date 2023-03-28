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Глава «Укренерго» шокував росіян заявою

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Глава «Укренерго» шокував росіян заявою
Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький
фото з вільних джерел

Пів року затятих ракетних обстрілів та дронових атак, а Україна знову має надлишок електроенергії

ЗАГ Глава «Укренерго» Володимир Кудрицький в етере телемарафону «Єдині новини» зазначив, що дефіциту електроенергії в найближчі пів року в Україні не очікується.

«Українська енергосистема є частиною європейської, а отже, ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї, і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, думаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі»,– зазначив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Водночас він наголосив на необхідності підготуватися до наступної зими.

За словами голови «Укренерго», треба відновити роботу пошкоджених армією РФ енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях.

За даними «Укренерго», виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Також електроенергія імпортується в незначних обсягах.

Зауважимо, Україна може експортувати до Європи надлишок електроенергії, що дозволить залучити в країну додаткові кошти для відновлення енергосистеми після ворожих атак.

 

Теги: Україна електроенергія війна Укренерго

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