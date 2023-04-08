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Британська розвідка заявила про провал одного з найжорстокіших планів РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британська розвідка заявила про провал одного з найжорстокіших планів РФ
Внаслідок ворожих ударів українська енергосистема зазнала значних пошкоджень
фото з відкритих джерел

Розвідка прогнозує, що енергетична ситуація в Україні покращиться з приходом потепління

Кампанія Росії зі знищення енергосистеми України минулої зими, швидше за все, провалилася. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії щодо ситуації в Україні.

Британська розвідка зазначає, що Росія завдавала далекобійних ударів по українській енергосистемі з жовтня 2022 року, але широкомасштабні атаки стали рідкістю з початку березня 2023 року.

Удари меншого масштабу наразі тривають, але, ймовірно, вони матимуть набагато менший вплив на об’єднану енергосистему України, вважає міноборони Британії.

Українські енергетики продовжують відновлювати інфраструктуру, закуповуючи нові трансформатори та інші критичні компоненти. «Транспортування та встановлення цих компонентів є серйозною логістичною проблемою, особливо високовольтних трансформаторів, які важать щонайменше 100 тонн», – зазначають у британській розвідці.

Розвідка прогнозує, що енергетична ситуація в Україні покращиться з приходом потепління. А планування та підготовка до наступної зими вже розпочаті.

Британська розвідка заявила про провал одного з найжорстокіших планів РФ фото 1

Як відомо, з жовтня минулого року росіяни регулярно здійснювали масовані ракетні удари по енергетичним об'єктам України. У результаті чого мільйони українців залишилися без електроенергії.

Нагадаємо, нещодавно глава «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що дефіциту електроенергії в найближчі пів року в Україні не очікується.

Теги: енергетика росія війна обстріл окупанти електроенергія британська розвідка Україна

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