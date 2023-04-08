Британська розвідка заявила про провал одного з найжорстокіших планів РФ

Розвідка прогнозує, що енергетична ситуація в Україні покращиться з приходом потепління

Кампанія Росії зі знищення енергосистеми України минулої зими, швидше за все, провалилася. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії щодо ситуації в Україні.

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Британська розвідка зазначає, що Росія завдавала далекобійних ударів по українській енергосистемі з жовтня 2022 року, але широкомасштабні атаки стали рідкістю з початку березня 2023 року.

Удари меншого масштабу наразі тривають, але, ймовірно, вони матимуть набагато менший вплив на об’єднану енергосистему України, вважає міноборони Британії.

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Українські енергетики продовжують відновлювати інфраструктуру, закуповуючи нові трансформатори та інші критичні компоненти. «Транспортування та встановлення цих компонентів є серйозною логістичною проблемою, особливо високовольтних трансформаторів, які важать щонайменше 100 тонн», – зазначають у британській розвідці.

Розвідка прогнозує, що енергетична ситуація в Україні покращиться з приходом потепління. А планування та підготовка до наступної зими вже розпочаті.

Як відомо, з жовтня минулого року росіяни регулярно здійснювали масовані ракетні удари по енергетичним об'єктам України. У результаті чого мільйони українців залишилися без електроенергії.

Нагадаємо, нещодавно глава «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що дефіциту електроенергії в найближчі пів року в Україні не очікується.