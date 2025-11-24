Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

ІТ-ринок змінюється: більше бізнесів закривається, ніж відкривається

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
ІТ-ринок змінюється: більше бізнесів закривається, ніж відкривається
Серед нових ІТ-підприємців переважають чоловіки
фото з відкритих джерел

Найбільше нових ІТ-підприємців традиційно з’явилося в Києві (3737)

За цей рік у сфері комп’ютерного програмування було зареєстровано 18 605 нових ФОПів – майже стільки ж, як і торік. Водночас кількість закритих бізнесів стрімко зростає: 26 158 ІТ-підприємців припинили свою діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

У результаті загальні втрати галузі за рік збільшилися утричі – мінус 7 553 ФОПи лише за десять місяців.

ІТ-ринок змінюється: більше бізнесів закривається, ніж відкривається фото 1

Найбільше нових ІТ-підприємців традиційно з’явилося в Києві (3737), Львівській (2015), Дніпропетровській (1740), Харківській (1557) та Київській областях (1338). Позитивний баланс – коли відкритих бізнесів більше, ніж закритих – зафіксовано лише у двох регіонах: на Волині (+19) і Тернопільщині (+12).

Серед нових ІТ-підприємців переважають чоловіки – 57% реєстрацій, тоді як жінки становлять 43%. І в жодному регіоні кількість жінок-ФОПів не перевищує чоловічу – це наразі нетипова ситуація для українського бізнесу, який, переважно, відкривають жінки.

Медіана життя ФОПа у сфері ІТ, який закрився у 2025 році, – чотири роки. Кожен шостий ІТ-ФОП припиняє діяльність уже протягом першого року, ще третина працює від одного до чотирьох років. Найстаріший підприємець, який закрився цього року, працював із 1991 року.

ІТ-ринок змінюється: більше бізнесів закривається, ніж відкривається фото 2

Втім закриття ФОПів не обов’язково свідчить про кризу у галузі – скоріше, про те, як змінюється формат працевлаштування айтівців. Так, за даними DOU, цьогоріч 57% айтівців працюють як ФОПи. До порівняння, ще рік тому таких було 70%, а 2022 року – 87%.

Водночас кількість вакансій в ІТ-сфері лише за рік лише зросла. Так, якщо за 10 місяців минулого року було розміщено 72 396 пропозицій про роботу для айтівців, за цей самий час цьогоріч таких пропозицій вже на 11% більше: 80 297.

До слова, 56,48 млрд грн склав сукупний дохід кращих ІТ-компаній за індексом «Опендатабота». Трійка лідерів належать американським компаніям.

Читайте також:

Теги: ФОП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столичні підприємці перерахували 9,75 млрд грн до бюджету Києва
ФОПи сплатили на 10% більше єдиного податку цьогоріч
6 листопада, 09:14
Чверть закритих фопів закрилися лише після пів року роботи закладу харчування
Заклади харчування працюють здебільшого по 17 місяців. У чому проблема
12 листопада, 11:18
У 2025 році в Україні понад 153 тис. нових ФОПів відкрили жінки
В Україні понад 60% нових ФОПів відкрили жінки. Які сфери найпопулярніші
19 листопада, 15:42

Бізнес

Україна завалила своїми яйцями три країни
Україна завалила своїми яйцями три країни
ІТ-ринок змінюється: більше бізнесів закривається, ніж відкривається
ІТ-ринок змінюється: більше бізнесів закривається, ніж відкривається
Рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом: названо лідера
Рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом: названо лідера
Тривалі відключення світла: lifecell зробив заяву
Тривалі відключення світла: lifecell зробив заяву
Підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії серйозно вдарить по економіці – ICC Ukraine
Підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії серйозно вдарить по економіці – ICC Ukraine
Представник «Метінвесту» пояснив, чому український бізнес повертається з Європи попри війну
Представник «Метінвесту» пояснив, чому український бізнес повертається з Європи попри війну

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua