ІТ-ринок змінюється: більше бізнесів закривається, ніж відкривається

Найбільше нових ІТ-підприємців традиційно з’явилося в Києві (3737)

За цей рік у сфері комп’ютерного програмування було зареєстровано 18 605 нових ФОПів – майже стільки ж, як і торік. Водночас кількість закритих бізнесів стрімко зростає: 26 158 ІТ-підприємців припинили свою діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

У результаті загальні втрати галузі за рік збільшилися утричі – мінус 7 553 ФОПи лише за десять місяців.

Найбільше нових ІТ-підприємців традиційно з’явилося в Києві (3737), Львівській (2015), Дніпропетровській (1740), Харківській (1557) та Київській областях (1338). Позитивний баланс – коли відкритих бізнесів більше, ніж закритих – зафіксовано лише у двох регіонах: на Волині (+19) і Тернопільщині (+12).

Серед нових ІТ-підприємців переважають чоловіки – 57% реєстрацій, тоді як жінки становлять 43%. І в жодному регіоні кількість жінок-ФОПів не перевищує чоловічу – це наразі нетипова ситуація для українського бізнесу, який, переважно, відкривають жінки.

Медіана життя ФОПа у сфері ІТ, який закрився у 2025 році, – чотири роки. Кожен шостий ІТ-ФОП припиняє діяльність уже протягом першого року, ще третина працює від одного до чотирьох років. Найстаріший підприємець, який закрився цього року, працював із 1991 року.

Втім закриття ФОПів не обов’язково свідчить про кризу у галузі – скоріше, про те, як змінюється формат працевлаштування айтівців. Так, за даними DOU, цьогоріч 57% айтівців працюють як ФОПи. До порівняння, ще рік тому таких було 70%, а 2022 року – 87%.

Водночас кількість вакансій в ІТ-сфері лише за рік лише зросла. Так, якщо за 10 місяців минулого року було розміщено 72 396 пропозицій про роботу для айтівців, за цей самий час цьогоріч таких пропозицій вже на 11% більше: 80 297.

До слова, 56,48 млрд грн склав сукупний дохід кращих ІТ-компаній за індексом «Опендатабота». Трійка лідерів належать американським компаніям.