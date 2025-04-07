Як змінився прибуток найкращих IT-компаній в Україні за рік: статистика

У 2024 році дохід компаній, які входять до топ-10 за індексом «Опендатабота», виріс лише на 1%

56,48 млрд грн склав сукупний дохід кращих ІТ-компаній за індексом «Опендатабота». Трійка лідерів належать американським компаніям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

На першому місці за доходом дебютувала компанія GlobalLogic, що належить американській Bonus Technology INC. Дохід за рік змінився незначно – 11,66 млрд грн (+2%), водночас прибуток зменшився на 28% та склав 653 млн грн. Компанія очолила список лідерів у індексі вперше.

Решту сходинок у топ-3 поділили між собою дві компанії Epam, заснованої Аркадієм Добкіним. На них припадає третина заробітків десятки кращих. Компанія, яка два роки поспіль очолювала індекс, спустилась на сходинку вниз із доходом у 11,35 млрд грн. Це на 10% менше, ніж у 2023 році. Натомість прибуток зріс на 27% – до 1,67 млрд грн. Доходи та прибутки компанії щороку більшають. З доходом 7,5 млрд грн (+25%) та прибутком 838 млн грн (+11%) компанія посіла третю сходинку індексу.

Другий рік поспіль четвертою в Індексі залишається «Люксофт солюшнс» – дочка швейцарської Luxoft, заснованої Дмитром Лощининим. Її дохід впав на 7% до 5,45 млрд грн, а прибуток знизився на 12% – до 263,6 млн грн.

Інститут інформаційних технологій «Інтелліас» посів пʼяту сходинку з доходом 4,06 млрд грн (-6%). Водночас прибуток компанії зріс на 18% та склав 300,7 млн грн. Бізнес належить компанії «Айтіеліті Лімітед», кінцевими власниками якої є Віталій Седлер та Михайло Пузраков.

На дві сходинки вверх торік піднялася компанія SoftServe, яку заснували львів’яни Тарас Кіцмей та Ярослав Любинець: шосте місце. Дохід компанії зріс у 1,6 раза за рік до 3,83 млрд грн, а прибуток лишився таким самим – 210 млн грн.

Тим часом «Фінтех бенд», яка належить засновникам monobank Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському, втратив цьогоріч дві позиції в індексі. Через суттєве зменшення виторгу – аж у півтора раза – компанія опинилась на сьомому місці: 3,71 млрд грн. Ще помітніше скоротились прибутки: у 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.

Дев’яте місце посідає «Інфопульс Україна», яку заснували Олексій Сіговий та Андрій Анісімов. Зараз вона належить шведській компанії Nuk Holding Ab. Дохід компанії зменшився на 5% до 3,06 млрд грн, а прибуток зменшився на 14% і склав 332,7 млн грн.

З доходом у 3,22 млрд грн та рекордним серед топ-10 компаній прибутком – 2,4 млрд грн в індексі з'явилась компанія «Хайлоад солюшнс» (колишня Favbet Tech) Дмитра Матюхи. На компанію, зареєстровану в січні 2022 року, припадає третина від загального прибутку компаній рейтингу.

Замикає десятку лідерів Squad, створена у серпні 2022 року. Бізнес належить кіпрській компанії «Сквод Ай-Ті Лімітед», власниками якої є українці Любомир Васильєв та Юрій Катков. Її дохід торік виріс у 2,8 раза за рік та склав 2,6 млрд грн, а прибуток – у 3,4 раза, до 80,6 млн грн.

Десятка лідерів за індексом «Опендатабота» фото: «Опендатабот»

Сім компаній зі списку обрали правовий режим «Дія City», за винятком «Епам Системз», «Люксофт солюшнс» та Інституту інформаційних технологій «Інтелліас». Це означає, що ці компанії не користуються спеціальними податковими пільгами, спрощеним адміністративним процесом та іншими інструментами для розвитку ІТ сфери від держави.

Водночас цьогоріч з Індексу ІТ-компаній вибули Playtika – дохід зменшився на 8% порівняно з 2023 і склав 2,14 млрд грн – та SoftServe, дохід якої зменшився більш ніж удвічі і склав 889 млн грн.