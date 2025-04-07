Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Як змінився прибуток найкращих IT-компаній в Україні за рік: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як змінився прибуток найкращих IT-компаній в Україні за рік: статистика
На першому місці за доходом дебютувала компанія GlobalLogic
фото з відкритих джерел

У 2024 році дохід компаній, які входять до топ-10 за індексом «Опендатабота», виріс лише на 1%

 

56,48 млрд грн склав сукупний дохід кращих ІТ-компаній за індексом «Опендатабота». Трійка лідерів належать американським компаніям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

На першому місці за доходом дебютувала компанія GlobalLogic, що належить американській Bonus Technology INC. Дохід за рік змінився незначно – 11,66 млрд грн (+2%), водночас прибуток зменшився на 28% та склав 653 млн грн. Компанія очолила список лідерів у індексі вперше.

Решту сходинок у топ-3 поділили між собою дві компанії Epam, заснованої Аркадієм Добкіним. На них припадає третина заробітків десятки кращих. Компанія, яка два роки поспіль очолювала індекс, спустилась на сходинку вниз із доходом у 11,35 млрд грн. Це на 10% менше, ніж у 2023 році. Натомість прибуток зріс на 27% – до 1,67 млрд грн. Доходи та прибутки компанії щороку більшають. З доходом 7,5 млрд грн (+25%) та прибутком 838 млн грн (+11%) компанія посіла третю сходинку індексу.

Другий рік поспіль четвертою в Індексі залишається «Люксофт солюшнс» – дочка швейцарської Luxoft, заснованої Дмитром Лощининим. Її дохід впав на 7% до 5,45 млрд грн, а прибуток знизився на 12% – до 263,6 млн грн.

Інститут інформаційних технологій «Інтелліас» посів пʼяту сходинку з доходом 4,06 млрд грн (-6%). Водночас прибуток компанії зріс на 18% та склав 300,7 млн грн. Бізнес належить компанії «Айтіеліті Лімітед», кінцевими власниками якої є Віталій Седлер та Михайло Пузраков.

На дві сходинки вверх торік піднялася компанія SoftServe, яку заснували львів’яни Тарас Кіцмей та Ярослав Любинець: шосте місце. Дохід компанії зріс у 1,6 раза за рік до 3,83 млрд грн, а прибуток лишився таким самим – 210 млн грн.

Тим часом «Фінтех бенд», яка належить засновникам monobank Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському, втратив цьогоріч дві позиції в індексі. Через суттєве зменшення виторгу – аж у півтора раза – компанія опинилась на сьомому місці: 3,71 млрд грн. Ще помітніше скоротились прибутки: у 2,7 раза, до 1,15 млрд грн. 

Дев’яте місце посідає «Інфопульс Україна», яку заснували Олексій Сіговий та Андрій Анісімов. Зараз вона належить шведській компанії Nuk Holding Ab. Дохід компанії зменшився на 5% до 3,06 млрд грн, а прибуток зменшився на 14% і склав 332,7 млн грн.

З доходом у 3,22 млрд грн та рекордним серед топ-10 компаній прибутком – 2,4 млрд грн в індексі з'явилась компанія «Хайлоад солюшнс» (колишня Favbet Tech) Дмитра Матюхи. На компанію, зареєстровану в січні 2022 року, припадає третина від загального прибутку компаній рейтингу.  

Замикає десятку лідерів Squad, створена у серпні 2022 року. Бізнес належить кіпрській компанії «Сквод Ай-Ті Лімітед», власниками якої є українці Любомир Васильєв та Юрій Катков. Її дохід торік виріс у 2,8 раза за рік та склав 2,6 млрд грн, а прибуток – у 3,4 раза, до 80,6 млн грн.

Десятка лідерів за індексом «Опендатабота»
Десятка лідерів за індексом «Опендатабота»
фото: «Опендатабот»

Сім компаній зі списку обрали правовий режим «Дія City», за винятком «Епам Системз», «Люксофт солюшнс» та Інституту інформаційних технологій «Інтелліас». Це означає, що ці компанії не користуються спеціальними податковими пільгами, спрощеним адміністративним процесом та іншими інструментами для розвитку ІТ сфери від держави.

Водночас цьогоріч з Індексу ІТ-компаній вибули Playtika – дохід зменшився на 8% порівняно з 2023 і склав 2,14 млрд грн – та SoftServe, дохід якої зменшився більш ніж удвічі і склав 889 млн грн.

Теги: бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павло Лебедєв після втечі з України облаштував своє життя у Криму
«Добропорядний» кривавий інвестор. Як Росія розплатилася з ексміністром оборони України Війна і бізнес
21 березня, 10:20
Павелецька нещодавно відкрила секшоп у столиці
Кохана Кулеби вигадала, як розважити людей у своєму сексшопі
7 березня, 19:17
Пропалестинські активісти опублікували у соціальних мережах фотозвіт своїх дій
Елітний гольф-клуб Трампа в Шотландії зазнав нападу вандалів
8 березня, 20:35
Пілот винищувача подякував українським жінкам
Український пілот привітав жінок із кабіни винищувача
8 березня, 17:23
До потенційних геополітичних потрясінь додаються розмови про інфляцію, економічне зростання, а тепер і потенційну рецесію в США
Слова Трампа про рецесію стали катастрофою для IT-секторa США
11 березня, 08:22
Зростання цін на молочну продукцію стало серйозним викликом для українських споживачів
Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг
13 березня, 20:26
Виробництво Coca-Cola опинилось під загрозою
Світ може лишитися без Coca-Cola, цукерок та йогуртів через війну в одній країні
19 березня, 13:36
Репер Otoy зауважив, що працює під керівництвом міністерки економіки України Юлії Свириденко
Репер Otoy став експертом при Міністерстві економіки: що відомо
20 березня, 09:18
Дмитро Табачник у березні став співвласником нової компанії з виробництва молочної продукції
Ексміністр освіти Табачник розширює бізнес в окупації: нові деталі
5 квiтня, 18:21

Бізнес

Як змінився прибуток найкращих IT-компаній в Україні за рік: статистика
Як змінився прибуток найкращих IT-компаній в Україні за рік: статистика
Уряд взявся розвивати приватний бізнес у прифронтових регіонах
Уряд взявся розвивати приватний бізнес у прифронтових регіонах
Верховний суд поставив крапку у справі Суркіса проти Приватбанку
Верховний суд поставив крапку у справі Суркіса проти Приватбанку
Дохід «Юрія-Фарм» у 2024 році зріс до 5,7 млрд гривень
Дохід «Юрія-Фарм» у 2024 році зріс до 5,7 млрд гривень
«Скасування» пайової участі перетворилося на додатковий тягар для девелоперів, – профільна асоціація
«Скасування» пайової участі перетворилося на додатковий тягар для девелоперів, – профільна асоціація
В АТБ завершилась реформа структури управління: що змінилося
В АТБ завершилась реформа структури управління: що змінилося

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
72K
Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
50K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
35K
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
28K
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua