В Україні понад 60% нових ФОПів відкрили жінки. Які сфери найпопулярніші

У жодному регіоні України чоловіки не випередили жінок за кількістю нових зареєстрованих бізнесів

У 2025 році понад 153 тис. нових ФОПів відкрили жінки. Кількість таких ФОПів складає 61% від загальної цифри відкритих ФОПів у цьому році. Така тенденція спостерігається останні 10 місяців. Про це пише «Главком» із посиланням на Оpendatabot.ua.

За даними Єдиного державного реєстру, найбільше ФОПів українки відкрили в Києві, Дніпропетровській та Київській областях. Частіше українські жінки відкривають бізнес у сфері торгівлі, освіти та краси. У порівнянні з минулим роком, коли частка ФОПів, відкритих жінками дорівнювала 51%, цього року вона зросла на 10% від усієї кількості новостворених ФОПів у 2025 році.

В Україні 61 % нових ФОПів цьогоріч відкрили жінки фото: скриншот opendatabot.ua

Усього у 2025 році, станом на листопад, українки зареєстрували 153 413 тис. нових ФОПів. Кожен восьмий ФОП із цієї кількості відкрили в Києві – це 20 286 ФОПів. Чимало ФОПів також було зареєстровано в Дніпропетровській області – 15 129 заявок, а також на Київщині – 11 846, Одещині – 11 647 та на Львівщині 11 274. Проте найбільше жінок-підприємців, які відкрили в цьому році зареєстрований бізнес переважає на Сумщині, Полтавщині та Одещині по 63 %. Ба більше, у жодному регіоні України не зафіксували того, що чоловіки випередили жінок за кількістю нових зареєстрованих ФОПів.

Українки розвивають підприємницьку діяльність у сферах роздрібної торгівлі – 49,7 тис., галузі індивідуальних послуг – 1,1 тис., оптової торгівлі – 10,7 тис., освіти – 10 тис. та у сфері харчування – 8,8 тис.

Однією з найпоширеніших галузей серед жіночого бізнесу в Україні є б’юті-сфера. Також у реєстрі зазначається, що серед підприємців, які відкрили свою справу у сфері надання індивідуальних послуг 88% – це жінки. До того ж 77% з них, це послуги салонів краси, перукарень та студій догляду.

Найбільшу частку ФОПів, відкритих іноземками в Україні, складають зареєстровані бізнеси громадянками Росії фото: скрин opendatabot.ua

Однак жінки також лідирують у сфері соціальної допомоги, освіти, медицини, консалтингу й харчовому виробництві.

Зазначається, що серед жінок, які реєструють свої бізнеси в Україні також є іноземки. Найбільшу частку таких бізнесів складають ФОПи громадянок Росії – 175 заяв. Також громадянок Молдови – 68 ФОПів, Вірменії – 50 та Азербайджану 49.

Раніше «Главком» писав про те, що ФОПи сплатили на 10 % більше єдиного податку цьогоріч 44,18 млрд грн єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці до місцевих бюджетів за девʼять місяців 2025 року. Це на 10 % більше, ніж за той самий період торік та в 1,8 раза більше, ніж у 2021 році.