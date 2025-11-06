Між війною та відновленням. Державні фінанси-2025: попередні підсумки

Рівень покриття потреб власними доходами піднявся до 60%, що є рекордом воєнного часу

Україна перебуває у 2025 році із масштабними потребами у фінансуванні державного бюджету – 2,6 трлн грн. З них 2,0 трлн грн – це покриття фіскального дефіциту (22,1% ВВП), ще 0,6 трлн грн – погашення державного боргу (5,5% ВВП).

Попри величезний обсяг, ці потреби менші, ніж у 2024 році – майже на 10 в.п. ВВП, або на 360 млрд грн. Уряд розраховує, що внутрішні запозичення профінансують близько 28% потреб, тоді як зовнішні кредити й гранти – до 70%. Це підкреслює критичну залежність українських фінансів від міжнародної підтримки.

Дефіцит під контролем, але баланс хиткий

Дефіцит державного бюджету поступово скорочується: починаючи з лютого 2025 року, він наближається до законодавчо визначених параметрів – 23% ВВП за останні 12 місяців проти планових 22% ВВП.

Позитивним сигналом є те, що доходи бюджету (без грантів) зростають швидше за видатки: +26% проти +23%, що відкриває шлях до поступового зниження дефіциту.

Покриття потреб власними доходами – рекордне

У 2025 році рівень покриття видатків і боргових виплат за рахунок власних доходів піднявся до 59% (проти 48% у законі). Це найкращий показник за роки війни.

Однак 68% усіх видатків бюджету припадає на сектор безпеки й оборони – це 41% ВВП. Така структура видатків формує хронічний тиск на дефіцит і звужує можливості держави підтримувати інші сфери – освіту, медицину, інноваці

Витрати та борг: рівновага на межі

Співвідношення видатків дежбюджету до ВВП досягло 60%. Це означає, що кожна друга гривня створеного в країні ВВП перерозподіляється через бюджет.

Як наслідок, державний борг зріс до 93% ВВП, хоч і залишається нижчим за гранично допустимий рівень (98%). При цьому 75% боргу – зовнішній, а 25% – внутрішній.

Утім, 70% усіх відсоткових платежів іде саме на внутрішній борг – результат жорсткої монетарної політики НБУ та високої дохідності ОВДП.

Податкове навантаження зростає

За останні три роки рівень податкового навантаження зріс із 31% до 36% ВВП.

Зменшилась частка промисловості, сільського господарства й транспорту у структурі податкових надходжень, натомість зросли платежі від банківського сектору, державного управління та оборони.

Особливо помітно скоротилась роль Держмитслужби – з 32% усіх платежів у 2021 р. до 27% у 2025 р.

Цікаво, що у сфері «Мистецтво, розваги, спорт» у 2024 році було сплачено 40 млрд грн податків (переважно азартні ігри), але у 2025 році спостерігаються від’ємні нарахування через судові рішення та переплати.

Фіскальна політика: потенціал вичерпується

Попри масштабні витрати, фіскальний імпульс – тобто вплив бюджету на економічне зростання – залишається від’ємним.

У 2025 р. первинний дефіцит сектора ЗДУ становить 22% ВВП (проти 28% у 2023 р.). За два роки сукупний фіскальний імпульс – мінус 5,7% ВВП.

Держава більше не має ресурсу для розширення фіскальних стимулів.

Єдиним шляхом компенсувати цей ефект може стати пом’якшення монетарної політики, адже сьогодні кредитні умови залишаються рекордно жорсткими, що стримує бізнес і інвестиції.

Ключові висновки

Поточний дефіцит держбюджету – 23% ВВП, близький до цільових параметрів.

Темпи зростання доходів перевищують темпи зростання видатків.

Рівень покриття потреб власними доходами піднявся до 60%, що є рекордом воєнного часу.

Висока частка оборонних витрат обмежує економічний ефект фіскальної політики.

Залежність від зовнішнього фінансування та висока вартість внутрішніх запозичень створюють ризики боргової стійкості.

Для підтримки відновлення потрібне розширення податкової бази, ефективніше адміністрування платежів і зниження жорсткості монетарних умов.

Українські державні фінанси у 2025 році балансують між війною та відновленням. Бюджет поступово стає більш збалансованим, але ресурсна база держави вичерпується. Подальша стабільність – у синергії фіскальної, монетарної та структурної політики, спрямованої не лише на виживання, а й на економічне зростання після перемоги.