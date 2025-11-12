Заклади харчування працюють здебільшого по 17 місяців. У чому проблема
Українці стали рідше відвідувати кафе та ресторани, проте ціни в закладах зросли
У 2025 році приріст нових кафе та ресторанів зменшився вдвічі. А ті заклади, що відкрилися цьогоріч, пропрацювали лише півтора року та закрилися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оpendatabot.
За даними Єдиного державного реєстру, у 2025 році в Україні відкрилося 13 373 тис. фопів, що працюють у сфері громадського харчування. Та цей показник є на 5% менше за минулорічний. Найкращим аналітики визначають вересень 2025 року, коли відкрилося 1 699 тис. нових закладів харчування.
Проте не всі з них протрималися до кінця року. 10 645 тис. фопів, зареєстрованих у сфері громадського харчування припинили свою роботу. А приріст закладів склав лише +2 728 тис. нових кафе та ресторанів. Водночас минулого року приріст складав +6 004 тис. нових справ.
За областями найбільше нових фопів фіксують у таких областях:
- в Києві (1 693 тис.),
- на Дніпропетровщині (1 323 тис.),
- Львівщині (1 136 тис.),
- Одещині (1 113 тис.)
- Київщині (1 054 тис.).
Зазначається, що найбільше ресторанним бізнесом в Україні займаються жінки, адже 66% фопів цього року зареєстрували саме вони. А ось у Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській областях цей показник перевищує 70%. Відомо, що чверть закритих фопів закрилися лише після пів року роботи. Середня тривалість малого та середнього бізнесу у сфері кафе та ресторанів складає 17 місяців. Цього року також припинив роботу фоп, що працював із 1992 року.
За даними українського сервісу Poster, враховуючи зниження приросту нових ресторанних бізнесів, дохід закладів громадського харчування зріс на 6%, але це незначний показник.
До того ж відвідуваність закладів зменшилася на 9%, це пояснюють здорожчання продукції – адже середній чек виріс на 11%. «Зростання виторгу на 6 % – це не реальний заробіток, а наздоганяння інфляції. Середній чек виріс через подорожчання продуктів та операційних витрат на оренду та фонд оплати праці. Проблеми галузі посилює відтік працівників після законодавчих змін щодо віку 18-22 років і зменшення купівельної спроможності населення. Попри виклики, наразі в Poster ми не бачимо масового відтоку клієнтів – кількість діючих закладів та тих, що готуються до відкриття, залишається в межах середніх значень. Зимові місяці завжди є стрес-тестом для галузі – не всі проходять його успішно, але навесні відкриваються нові заклади й ринок оновлюється», – зазначає Родіон Єрошек, співзасновник української компанії з автоматизації закладів Poster.
Статистика відвідуваності закладів громадського харчування в Україні:
- Львів: -8 %;
- Одеса: -6 %;
- Київ: -13 %;
- Дніпро: -11 %;
- Харків: -7 %.
Раніше «Главком» повідомляв про те, що на Закарпатті річні податки двох «Макдональдзів» дорівнюють бюджету всієї лісової галузі регіон.
