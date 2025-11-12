Головна Гроші Бізнес
Заклади харчування працюють здебільшого по 17 місяців. У чому проблема

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Чверть закритих фопів закрилися лише після пів року роботи закладу харчування
фото з відкритих ждерел

Українці стали рідше відвідувати кафе та ресторани, проте ціни в закладах зросли

У 2025 році приріст нових кафе та ресторанів зменшився вдвічі. А ті заклади, що відкрилися цьогоріч, пропрацювали лише півтора року та закрилися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оpendatabot.

За даними Єдиного державного реєстру, у 2025 році в Україні відкрилося 13 373 тис. фопів, що працюють у сфері громадського харчування. Та цей показник є на 5% менше за минулорічний. Найкращим аналітики визначають вересень 2025 року, коли відкрилося 1 699 тис. нових закладів харчування.

Проте не всі з них протрималися до кінця року. 10 645 тис. фопів, зареєстрованих у сфері громадського харчування припинили свою роботу. А приріст закладів склав лише +2 728 тис. нових кафе та ресторанів. Водночас минулого року приріст складав +6 004 тис. нових справ.

Динаміка закриття та відкриття фопів в Україні в 2025 році
Динаміка закриття та відкриття фопів в Україні в 2025 році
фото: скриншот Оpendatabot

За областями найбільше нових фопів фіксують у таких областях:

  • в Києві (1 693 тис.),
  • на Дніпропетровщині (1 323 тис.),
  • Львівщині (1 136 тис.),
  • Одещині (1 113 тис.)
  • Київщині (1 054 тис.).

Зазначається, що найбільше ресторанним бізнесом в Україні займаються жінки, адже 66% фопів цього року зареєстрували саме вони. А ось у Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській областях цей показник перевищує 70%. Відомо, що чверть закритих фопів закрилися лише після пів року роботи. Середня тривалість малого та середнього бізнесу у сфері кафе та ресторанів складає 17 місяців. Цього року також припинив роботу фоп, що працював із 1992 року.

Тривалість життя фопів, що закрилися у 2025 році
Тривалість життя фопів, що закрилися у 2025 році
фото: скриншот Оpendatabot

За даними українського сервісу Poster, враховуючи зниження приросту нових ресторанних бізнесів, дохід закладів громадського харчування зріс на 6%, але це незначний показник.

До того ж відвідуваність закладів зменшилася на 9%, це пояснюють здорожчання продукції – адже середній чек виріс на 11%.  «Зростання виторгу на 6 % – це не реальний заробіток, а наздоганяння інфляції. Середній чек виріс через подорожчання продуктів та операційних витрат на оренду та фонд оплати праці. Проблеми галузі посилює відтік працівників після законодавчих змін щодо віку 18-22 років і зменшення купівельної спроможності населення. Попри виклики, наразі в Poster ми не бачимо масового відтоку клієнтів – кількість діючих закладів та тих, що готуються до відкриття, залишається в межах середніх значень. Зимові місяці завжди є стрес-тестом для галузі – не всі проходять його успішно, але навесні відкриваються нові заклади й ринок оновлюється», – зазначає Родіон Єрошек, співзасновник української компанії з автоматизації закладів Poster.

Статистика відвідуваності закладів громадського харчування в Україні:

  • Львів: -8 %;
  • Одеса: -6 %;
  • Київ: -13 %;
  • Дніпро: -11 %;
  • Харків: -7 %.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що на Закарпатті річні податки двох «Макдональдзів» дорівнюють бюджету всієї лісової галузі регіон. 

