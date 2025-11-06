ФОПи сплатили на 10% більше єдиного податку цьогоріч

Найбільший річний приріст сплати єдиного податку зафіксовано у Чернівецькій області

44,18 млрд грн єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці до місцевих бюджетів за девʼять місяців 2025 року. Це на 10% більше, ніж за той самий період торік та у 1,8 раза більше, ніж у 2021 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Попри зростання сплат, кількість ФОПів практично не змінилася – лише +0,75% у порівнянні з 2024 роком. Водночас, якщо порівнювати з їхньою чисельність, зросла на 10%. Наразі вже виконано 76% річного плану зі сплати єдиного податку ФОПами. Найбільші надходження зафіксовано у першому кварталі – 15,77 млрд грн. У другому кварталі ФОПи сплатили 13,69 млрд грн, а у третьому – 14,71 млрд грн.

Сума сплаченого єдиного податку ФОПами у розрізі періодів фото: «Опендатабот»

Київ традиційно залишається головним платником: столичні підприємці перерахували 9,75 млрд грн (22% усіх сплат). На другому місці – Львівщина із 3,99 млрд грн (9%), а замикає трійку Дніпропетровщина – 3,87 млрд грн (8,8%).

Найбільший річний приріст сплати єдиного податку зафіксовано у Чернівецькій області – +15%, а також у Рівненській, Кіровоградській і Полтавській – по +13%. Оскільки єдиний податок надходить до місцевих бюджетів, його роль у фінансуванні громад є значною. Найбільша частка єдиного податку у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається у Києві (12%), Львівській (9,7%) та Київській (9,4%) областях.

Сума сплаченого єдиного податку ФОПами фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, іноземці цього року зареєстрували в Україні 1 648 ФОПів – це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка нерезидентів серед нових підприємців становить лише 0,7%.

За той самий час 1 158 іноземних ФОПів припинили діяльність, тож чистий приріст склав 490 підприємців-нерезидентів. Водночас із понад 213 тисяч закритих ФОПів частка іноземців – лише 0,5%.

До слова, за дев'ять місяців 2025 року в Україні спостерігається висока активність приватного підприємництва. За даними Єдиного державного реєстру, було зареєстровано понад 225 тис. нових ФОПів (225 046), що майже відповідає показникам минулого року. Водночас зросла і кількість припинення діяльності.