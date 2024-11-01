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«Укрпошта» оновила правила пакування посилок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрпошта» оновила правила пакування посилок
Всі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети
фото з відкритих джерел

З 11 листопада «Укрпошта» припинить приймати неналежно запаковані відправлення для автоматизованого сортування

«Укрпошта» не прийматиме посилки у звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм'ятини, розриви чи плями. Норма почне діяти з 11 листопада. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Всі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень. Якщо відправлення не має належної упаковки, її можна придбати безпосередньо у поштовому відділенні.

«З 11 листопада ми припиняємо приймання неналежно запакованих відправлень для автоматизованого сортування», – заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Як зазначає «Укрпошта», відправлення не коробкового формату, з гострими або виступаючими частинами, без рівної основи, із нестандартними розмірами є непридатними для обробки автоматизованими сортувальними лініями. Вони оброблятимуться вручну. Вартість таких відправлень – вища і розраховується за тарифом для негабаритних відправлень.

Нагадаємо, «Укрпошта» запустить у листопаді новий мобільний застосунок з удосконаленим функціоналом.

Раніше «Укрпошта» ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року. Як каже керівник компанії, протягом жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки.

Як відомо, з 1 жовтня «Укрпошта» та «Нова пошта» оновили тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів. «Укрпошта» змінює вартість знаків поштової оплати (поштових марок, маркованих конвертів і карток). Компанія повідомила про новий порядок продажу знаків поштової оплати. Натомість в «Новій пошті» зросли тарифи на доставку посилок.

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Теги: Укрпошта пошта Ігор Смілянський тарифи

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