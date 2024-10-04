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«Нова пошта» скасувала плату за одну зі своїх популярних послуг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Нова пошта» скасувала плату за одну зі своїх популярних послуг
Раніше відправник оплачував 0,5% від оголошеної вартості під час повернення посилки, якщо одержувач відмовився або не забрав її
фото з відкритих джерел

Кожного місяця клієнти логістичної компанії повертають близько 1,3 млн посилок

Українська логістична компанія «Нова пошта» скасувала оплату за повернення посилки та комісію від оголошеної вартості для відправника у разі відмови від отримання. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Раніше відправник оплачував 0,5% від оголошеної вартості під час повернення посилки, якщо одержувач відмовився або не забрав її. Тепер платити не треба, оскільки компанія скасувала цю комісію. Також клієнту не треба оплачувати повернення товару відправнику у разі, якщо він не підійшов.

Як зазначає пресслужба компанії, зміни особливо відчують клієнти, які роблять багато комерційних відправок, оскільки знизяться витрати на повернення товару, який не забрали. Зазначається, що кожного місяця клієнти повертають близько 1,3 млн посилок, а їх витрати на це складають 9,4 млн грн.

Нагадаємо, з 1 жовтня «Укрпошта» та «Нова пошта» оновили тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів.

Як повідомлялося, українські сільськогосподарські підприємства почали купувати дизельне пальне у компанії «Нова Енерджі», що входить до групи компаній Nova («Нова пошта»).

До слова, 219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта».

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Теги: Нова пошта пошта тарифи бізнес

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