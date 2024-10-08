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Нардеп повідомив, що з'явиться оперативніший спосіб отримання пенсій

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нардеп повідомив, що з'явиться оперативніший спосіб отримання пенсій
Пенсії можуть доставлятися швидше
фото: bank.gov.ua

Тарасенко: «Нова пошта» має велику мережу відділень, і це буде зручніше і оперативніше працювати ніж «Укрпошта»

«Нова Пошта» може стати суб'єктом пенсійних виплат. З'явився відповідний законопроєкт. Про це заявив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі Ранок.LIVE.

Законопроєкт передбачає, що «Нова Пошта», через свою платіжну систему NovaPay, може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як «Укрпошта» й «Ощадбанк». 

Тарасенко зауважив, що це дозволить використовувати широку мережу відділень для оперативнішої виплати пенсій, особливо в сільській місцевості: ««Нова пошта» має велику мережу відділень, і це буде зручніше і оперативніше працювати ніж «Укрпошта»».

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Кабмін готує законопроєкти, які стосуються комплексної пенсійної реформи. Вона зазначає, що Кабмін уже підготував комплексний пакет рішень та розв'язав питання виплати пенсій для тих людей, що повертаються з окупації. 

Раніше повідомлялося, що в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

До слова, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

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Теги: пенсія пенсіонери Пенсійний фонд соцвиплати Україна українці Нова пошта пошта

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