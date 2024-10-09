«Укрпошта» запустить новий мобільний застосунок: як зміниться функціонал

Смілянський: Наявний застосунок застарів, тому назріла необхідність його вдосконалити

«Укрпошта» запустить у листопаді новий мобільний застосунок із удосконаленим функціоналом. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський агентству «Інтерфакс-Україна».

«З листопада впроваджуватимемо новий мобільний застосунок, і наш відправник зможе з його допомогою бачити: якщо він приніс відправлення до обіду, гарантовано наступного дня воно буде за адресою призначення в іншому місті; якщо відправлення приніс увечері та є можливість його швидко доставити, це також буде наступного дня», – пояснив він.

За словами голови «Укрпошти», наявний застосунок застарів, тому назріла необхідність його вдосконалити. У наявному застосунку трек вимагає введення даних вручну, у новому застосунку вони «залітатимуть» автоматично, щойно посилка буде в дорозі. Одержувача про це буде повідомлено push-повідомленням.

«У новому застосунку зможете посилку перенаправити на інше відділення, сплатити, бачити всі етапи її шляху», – додав глава компанії Смілянський. Наразі застосунок перебуває на бета-тестуванні, до якого залучено 22 тис. співробітників.

Нагадаємо, «Укрпошта» ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року. Як каже керівник компанії, протягом жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки.

Як відомо, з 1 жовтня «Укрпошта» та «Нова пошта» оновили тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів. «Укрпошта» змінює вартість знаків поштової оплати (поштових марок, маркованих конвертів і карток). Компанія повідомила про новий порядок продажу знаків поштової оплати. Натомість в «Новій пошті» зросли тарифи на доставку посилок.

Як повідомлялося, 219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта».