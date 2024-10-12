Прайс-кепи на енергоринку обмежують інвестиції у виробництво електроенергії – експерт

Прокіп також пояснив, що під час повномасштабної війни встановлені прайс-кепи неодноразово ставали бар’єром для імпорту електроенергії

Через прайс-кепи в енергетиці обмежуються інвестиції у виробництво електрики – Український інститут майбутнього

Встановлені на енергоринку цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) обмежують інтерес інвесторів у вкладення капіталу в генерацію. Про це написав аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«Енергетичне співтовариство давно говорить про те, що ця практика має бути залишеною в минулому, адже обмеженнями викривлюються ринкові сигнали і по суті вони обмежують інтерес бізнесу інвестувати в генерацію», – написав він.

Прокіп також пояснив, що під час повномасштабної війни встановлені прайс-кепи неодноразово ставали бар’єром для імпорту електроенергії, коли в енергосистемі виникав дефіцит власних потужностей. В такому випадку залишається два варіанти – або запроваджувати графіки обмежень електроенергії, або ж залучати аварійну допомогу, щоб покривати дефіцит.

«Така ситуація особливо гостро спостерігалась влітку 2023 року. Проблемою залучення аварійної допомоги є те, що часто вона дорожча ніж комерційний імпорт, а також те, що вона не гарантована. Сусідні країни просто можуть відмовити у наданні аварійної допомоги, і тоді доведеться вдаватися до обмежень», – додав Прокіп.

У підсумку він наголосив, що на відміну від аварійної допомоги, імпорт планується заздалегідь, а постачальники зобов'язані здійснити поставку електроенергії.

Нагадаємо, державний енерготрейдер «Енергетична компанія України» виступив за ухвалення європейських норм на ринку електроенергії.

Цю позицію підтримала ще низка виробників електричної енергії. Вони виступають за встановлення цінових обмежень на українському енергетичному ринку на рівні європейських.