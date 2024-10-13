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Загарбники на окупованих територіях змінюють тарифи на проїзд в громадському транспорті

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Загарбники на окупованих територіях змінюють тарифи на проїзд в громадському транспорті
Росіяни підвищують тарифи
фото з відкритих джерел

Окупанти під виглядом покращення умов проїзду в громадському транспорті підвищують тарифи 

На тимчасово окупованих територіях України планується підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Окупанти обґрунтовують це рішення прагненням «покращити якість перевезень». Це рішення викликало обурення серед місцевого населення, яке вже страждає від наслідків окупації​. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей стикаються з безліччю проблем у громадському транспорті: несправні автобуси, графік роботи до 18:00, а також тривалі 40-50 хвилинні очікування на маршрутки в години пік. Ціни на проїзд також «кусаються», стартуючи від 20 російських рублів за поїздку.

Місцеві мешканці скаржаться на труднощі з поверненням додому після роботи, оскільки єдиною альтернативою залишається таксі, яке не всім доступне фінансово.

У той же час, окупаційна адміністрація готує чергове «покращення» – можливе підвищення цін на проїзд для поліпшення якості перевезень. Колаборанти проводять опитування серед жителів, запитуючи, чи готові вони платити більше за покращення якості обслуговування.

«Втім, підвищення вартості проїзду ніяк не вплине на якість роботи громадського транспорту. Тотального браку водіїв через масову мобілізацію їх до армії окупанта та зношеність автопарку в такий спосіб не позбутися», – йдеться у повідомленні.

До слова, сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони. Про це розповів офіцера Головного управління розвідки Міноборони України з позивним Ольстер, який координує підпілля на окупованих територіях, в інтерв'ю Дженні Клочко.

Нагадаємо, раніше полонений 18-річний окупант на ім’я Савелій здивував історією про те, як опинився на війні. У інтерв’ю журналісту Дмитру Апостолу він розказав про свою родину, де окрім нього підростають ще 10 братів та сестер.

Стало відомо, що російське командування видало своїм солдатам інструкції, в яких описано здача в полон як «зрада Росії» та «зрада присязі». Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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Теги: підвищення цін окупанти тарифи Міноборони полон журналіст населення Юрій Бутусов зрада таксі

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