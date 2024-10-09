«Укрпошта» планує доставляти товари з Amazon в Україну: названо терміни

Угода між «Укрпоштою» та USPS відкриє можливість для виходу в Україну й інших великих маркетплейсів

Amazon може запрацювати в України вже у 2025 році

«Укрпошта» веде перемовини з поштовою службою Сполучених Штатів USPS, щоб відкрити можливість для доставлення до України товарів з Amazon. Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Я щойно повернувся із США і можу запевнити: ми проводимо досить активні перемовини з USPS (поштова служба США, яка надає послуги з обробки та доставлення пошти фізичним та юридичним особам на території країни та за її межами – ред.). Щойно нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України», – сказав Смілянський.

Гендиректор «Укрпошти» сподівається, що угода почне працювати вже 2025 року.

«По дрібних пакетах ми вже досягли домовленості з USPS. Стосовно ж посилок, я розраховую досягти результату до 1 січня. Мені хотілося б, щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звісно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була змога технологічно підготуватися. Тому такі плани є, і робота в цьому напрямі триває», – розповів очільник компанії.

Угода між «Укрпоштою» та USPS відкриє можливість для виходу в Україну й інших великих маркетплейсів.

«Дивіться, якщо ми підпишемо угоду з USPS, то (в Україні – ред.) з'являться всі великі маркетплейси, які наразі недоступні. USPS працює з ними усіма», – пояснив він.

Як повідомлялося, «Укрпошта» ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року. Як каже керівник компанії, протягом жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки.

До слова, «Укрпошта» запустить у листопаді новий мобільний застосунок з удосконаленим функціоналом.