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«Укрпошта» вигадала спосіб, як боротися з конкурентами на тлі зростання тарифів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрпошта» вигадала спосіб, як боротися з конкурентами на тлі зростання тарифів
Із жовтня «Укрпошта» повністю перейде на автоматизоване сортування посилок
фото: Facebook/«Укрпошта»

Ігор Смілянський анонсував зменшення термінів доставки посилок «Укрпоштою»

АТ «Укрпошта» ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року. Про це повідомив керівник компанії Ігор Смілянський.

Як зазначив Смілянський, спочатку компанія розглядала підвищення тарифів, однак через низку факторів вирішила не змінювати вартість послуги на доставку посилок.

«Ми розуміємо рішення компаній, які, під впливом зростання витрат, прийняли рішення про збільшення тарифів. Ми також розглядали це питання. Але, враховуючи потенційно важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, прийняли рішення підтримати український бізнес, споживачів та військових, утримуючи доступні тарифи, як і всередині країни, так і для відправки за кордон, для наших експортерів. Сподіваємось, що бізнеси підтримають нас через збільшення обсягів. Це буде найкраща взаємна підтримка», – зазначив він.

Як каже керівник компанії, протягом жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки.

«Але ми розуміємо, що бізнес та клієнти вимагають не лише доступних тарифів, але й якісної доставки. Тому «Укрпошта» також робить все, щоб пришвидшити терміни доставки та її якість. Протягом жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки. Ми також плануємо запустити новий, зручний мобільний додаток та інші приємні для клієнтів нововведення», – додав він.

Нагадаємо, з 1 жовтня «Укрпошта» та «Нова пошта» оновили тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів. «Укрпошта» змінює вартість знаків поштової оплати (поштових марок, маркованих конвертів і карток). Компанія повідомила про новий порядок продажу знаків поштової оплати. Натомість в «Новій пошті» зросли тарифи на доставку посилок.

Як повідомлялося, 219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта».

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Теги: Ігор Смілянський Укрпошта тарифи

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