Президент «Укрметалургпрому» пояснив, що стримує інвесторів від вкладення грошей в Україну

«Укрзалізниця» має формувати тарифи на вантажні перевезення, виходячи з обсягів наданих послуг – Каленков

«Укрзалізниця» має використовувати для формування тарифів обсяг наданих послуг, адже вони мають бути економічно обгрунтовані. Натомість зараз компанія закладає в тариф послуги, які клієнти не отримують. Про це заявив президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков, коментуючи питання гармонізації вантажних тарифів, яку ініціює «Укрзалізниця».

«Вони вживають слова «уніфікація», «гармонізація». Я не знаю, в чому вони бачать тут гармонію. Зараз тарифоутворення не обґрунтоване економічно, і ніколи не було. Система класів, така, яка існує зараз, і уніфікація класів, як вони говорять, – вона недосконала, але уніфікація класів – це поштовх в інший напрямок. В ідеальній ситуації тарифи мають бути сформовані незалежними органами, і мають включати витрати компаній, які пораховані правильно», – зауважив експерт.

Він пояснив: витрати для перевезення залізною дорогою руди значно нижчі, ніж, приміром, перевезення зерна – адже відправки руди не мають сезонності, крім того, ешелони для відправки формуються прямо біля ГЗК.

Натомість, для транспортування зерна необхідно зібрати потяг з окремих вагонів, які розташовані у різних місцях.

«Щоб вивозити залізну руду до морських портів, не використовується жодної проміжної станції, не використовується додаткових депо і т.ін. Вони йдуть цілоріч, без якихось перерв. І собівартість для «Укрзалізниці» в рази нижча, ніж перетягувати якісь 3-4 вагони від однієї малодіяльної станції до іншої. Витрати колосальні при цьому! Але це все не розписується окремо на різні групи товарів», – зауважив Каленков.

Як приклад він навів країни ЄС, де для формування залізничного тарифу використовується базова ставка, до якої потім додаються коефіцієнти – сезонність, необхідність задіяння додаткових станцій, і таке інше.

«Там дуже просте формування. Існує базова ставка, і якщо ти возиш продукцію не повагонно, а маршрутом, ти маєш знижку. Якщо ти не завантажуєш проміжні станції, маневрові, локомотиви і т.ін. – ти маєш знижку. Це буде справедливо і економічно обґрунтовано, і не буде питань», – каже Каленков.

Водночас він наголосив: існуючі підходи в тарифоутворенні б’ють по конкурентоспроможності нашої продукції, а також знижують інвестиційну привабливість України.

«Зараз інвестори вже думають про інвестування в Україні. Але для них невирішене питання – це тарифоутворення державних монополій. І це може завадити інвестиціям в Україну дуже суттєво. Вони бачать зараз ці уніфікації енерготарифів, бачать політику незрозумілу політику «Укрзалізниці». І можуть не піти в Україну», – резюмував експерт.

Нагадаємо: «Укрзалізниця» від початку року перевезла 118 млн тонн вантажів. Це на 24,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було перевезено 95,0 млн тонн вантажів. У серпні перевезення вантажів склали 14,2 млн тонн – це навіть більше, ніж у фінплані «Укрзалізниці», де передбачалося перевезення 13,8 млн вантажів.