«Укрпошта» презентувала колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу Kraken

«Укрпошта» представила лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій ГУР «Kraken»

«Укрпошта» представила лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Церемонія спецпогашення марки відбулась 22 жовтня 2024 року в Києві за участі командира спецпідрозділу Kraken з позивним «Альфа», гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, представників Воєнної розвідки України.

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Церемонія спецпогашення марки відбулась 22 жовтня 2024 року в Києві фото: Головне управління розвідки МО України

На поштових марках зображено спецпризначенця та один із символів Харкова – альтанку-фонтан Дзеркальний струмінь.

Творці поштового набору, випущеного в межах проекту «Власна марка», акцентували на важливому внеску спецпідрозділу «Kraken» в оборону Харкова та області під час війни з російськими окупантами.

«Укрпошта» представила лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій ГУР «Kraken» фото: Головне управління розвідки МО України

Колекційна марка випущена обмеженим символічним тиражем 972 екземпляри – стільки днів триває широкомасштабна війна на момент презентації.

Нагадаємо, «Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України. Як зазначив очільник компанії Ігор Смілянський, образ створений художником Олександром Охапкіним, відображає глибокий зв’язок між українськими воїнами та їхньою духовною покровителькою. За словами очільника компанії, 5 грн з продажу кожної підуть на підтримку Збройних сил України.