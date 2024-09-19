Дозвіл на далекобійні удари по Росії не змінить перебіг війни – Пентагон

Сабріна Сінгх зазначила, що одна система або здатність не стане «чарівною кулею»

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час пресконференції зазначила, що для успіху на полі бою недостатньо лише однієї системи чи виду озброєння. За її словами, західна зброя, включно з можливістю завдавати ударів углиб Росії, сама по собі не зможе кардинально змінити ситуацію.

Сінгх наголосила, що секрет успіху полягає у комплексному використанні усіх систем і можливостей.

«Зброя найефективніша, коли усі системи об’єднані та використовуються разом на полі бою», – зазначила вона.

Представниця Пентагону підкреслила, що єдність між європейськими країнами, США та союзниками дозволяє Україні отримувати необхідну підтримку для повернення суверенних територій.

Водночас вона зауважила, що одна окрема система не стане «чарівною кулею», яка раптово змінить хід війни. Важливо, щоб усі системи працювали разом для досягнення успіху.