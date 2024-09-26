Зеленський прибув до Капітолію (відео)

Президент Володимир Зеленський (по центру), лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер (праворуч) та лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл

З початку тижня Зеленський перебуває з робочим візитом у США

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Капітолію. Відео опублікувала журналістка Келлі Фарес.

Президента Зеленського зустріли лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.

Президент України Зеленський прибув до Капітолію США для зустрічі з двопартійною групою сенаторів pic.twitter.com/AdFBPMTURp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 26, 2024

Також Вашингтоні президент України зустрінеться з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Нагадаємо, у команді кандидата в президенти США Дональда Трампа заявили, що цього тижня політик не зустрінеться із українським президентом Володимиром Зеленським та повідомили, що така зустріч взагалі не планувалась.

Раніше сам колишній президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту глави Української держави до Сполучених Штатів, де він виступить на засіданні Ради безпеки ООН.

Зокрема, республіканці в Конгресі США розслідують візит президента України Володимира Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії, підозрюючи зловживання урядовими ресурсами та втручання у вибори 2024 року.

Як відомо, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні.

До слова, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає звільнити Оксану Маркарову із займаною нею посади посла України у Сполучених Штатах, політик написав листа українському президентові Володимиру Зеленському.