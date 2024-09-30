Страхітлива катастрофа: у США на хімічному заводі трапилась масштабна пожежа

Через пожежу у штаті Джорджія довелось евакуювати лікарню та ще кілька закладів

У неділю вранці на хімічному заводі BioLab в Коніерсі, штат Джорджія, спалахнула пожежа, що спричинила евакуацію, включно з місцевою лікарнею, а також закриття доріг у сусідньому районі. Про це повідомляє CNN.

Як зазначають журналісти, інцидент стався близько 5:00 ранку за місцевим часом через поломку системи спринклерів, яка викликала реакцію між водою і хімічними речовинами, що призвело до утворення хмари. За словами шерифа округу Рокдейл, Еріка Леветта, спочатку пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль, але через кілька годин він спалахнув знову.

Жителям району між дорогою Сігман і автострадою Interstate 20 було наказано евакуюватися, а дороги перекрили. Тих, хто живе на північ від дороги Сігман, попросили залишатися вдома та не відкривати вікна. Шериф Леветт закликав уникати цієї зони і зазначив, що для допомоги залучені Департамент громадської безпеки Джорджії та Патруль штату.

Голова округу Рокдейл Оз Несбіт підтвердив, що всі доступні ресурси, включно з агентствами GEMA та FEMA, залучені до боротьби з пожежею. Крім житлових будинків та бізнесів, було евакуйовано й місцеву лікарню, а фахівці з охорони довкілля проводять перевірку якості повітря для виявлення можливих токсинів у диму.

Нагадаємо, напередодні а Алтайському краї, в Барнаулі спалахнула пожежа, працівники МНС ліквідовували спалах в адміністративній будівлі «Барнаульського меблевого комбінату».

До слова, мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що кнаслідок атаки на Київ у ніч на 29 серпня в одному з районів Києва впали уламки дронів, після чого спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 19 вересня, у Харкові пролунали вибухи. Місто знову стало мішенню російських ракетних атак. Під час повітряної тривоги, близько опівночі, місто сколихнули потужні вибухи, що спричинили пожежу та пошкодження житлових будинків.