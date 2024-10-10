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«Укрзалізниця» відзвітувала про спад пасажирських перевезень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» відзвітувала про спад пасажирських перевезень
За вересень «Укрзалізниця» перевезла понад два мільйони пасажирів
фото з відкритих джерел

Найбільше пасажирів за вересень перевіз потяг №128 «Запоріжжя – Львів»

У вересні 2024 року динаміка пасажирських перевезень традиційно пішла на спад порівняно із літнім сезоном. За цей місяць «Укрзалізниця» перевезла 2,2 млн пасажирів. Про це повідомляє пресслужба компанії. 

За даними «Укрзалізниці», найпопулярнішими рейсами стали поїзд №128 «Запоріжжя – Львів», що перевіз у вересні понад 50 тис. пасажирів. Натомість друге і третє місце посіли швидкісні поїзди перемишльського напрямку – №705/706 та №715/716 із 49 тис. та 46 тис. пасажирів відповідно. 

«Незмінно високий попит тримається і на спеціальні сервіси «Укрзалізниці»: так, сервісом бронювання квитків для військовослужбовців з моменту його запуску скористались майже 85 тисяч військових та членів їх родин, з них – майже 15 тис. місць було виділено для цих пасажирів саме у вересні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку запуску Wi-Fi в Інтерсіті+ в тестовому режимі, ним вже скористалися 500 тис. пасажирів «Укрзалізниці». Найбільше пасажири користуються Wi-Fi на маршруті №741/742 «Київ – Львів»: у середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» підготувала проєкт нової тарифної реформи. Так, компанія планує підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди та вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.

До слова, протягом дев’яти місяців поточного року залізницею перевезено 131,9 млн тонн вантажів, що на 23,3% більше показника аналогічного періоду торік. Це рекордний показник обсягу перевезення вантажів за дев’ять місяців залізничним транспортом за воєнний час. Так само рекордним є і показник перевезення вантажів в експортному сполученні. Зокрема, у січні-вересні залізницею експортовано 63,9 млн тонн вантажів, що на 66,4% перевищує показник аналогічного періоду торік.

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Теги: Укрзалізниця потяг

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