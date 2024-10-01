«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона

У компанії нагадали, що внаслідок обстрілу в ніч проти понеділка поїздам херсонського напрямку визначили за кінцеву зупинку станцію Долинська

«Укрзалізниця» відкрила для руху поїздів ділянку між станцією Долинська та Миколаєвом

«Укрзалізниця» повідомляє про відновлення руху поїздів на ділянці між станцією Долинська та Миколаєвом, яка була тимчасово закрита через російський обстріл у ніч на 30 вересня.

Внаслідок обстрілу поїздам, які прямували до Херсона, довелося зупинитися на станції Долинська. Пасажирів доставляли до Миколаєва та Херсона автобусами.

«Вже наступний рейс із прибуттям завтра вранці доїде до Миколаєва та Херсона», – йдеться в повідомленні.

Компанія подякувала пасажирам за терпіння та Миколаївській та Херсонській обласним військовим адміністраціям за допомогу з організацією автобусних трансферів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» перекрила рух на одній із ділянок через обстріли РФ: деталі.