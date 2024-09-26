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Залежність від азартних ігор: оприлюднено шокуючу статистику серед українців

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Залежність від азартних ігор: оприлюднено шокуючу статистику серед українців
70% людей, не стикались у своєму колі з проблемою лудоманії
фото з відкритих джерел

Експерт: «За статистикою, один азартний гравець приносить фінансові проблеми 5–12 людям, не пов’язаним із азартними іграми»

8,5% українців зізналися, що грали в онлайн-казино чи робили ставки на спорт. До того ж, 27% українців особисто знає залежних людей або родини, де живуть лудомани. Про це свідчать результатами соціологічного дослідження проведеного на замовлення ZN.UA Центром Разумкова.

Так, соціологи запитали респондентів: «Чи грали ви колись в онлайн-казино, робили спортивні ставки, брали участь у розіграшах лотереї?». У відповідь, 85% запевнили, що не мають до того  жодного відношення, і лише вже названі вище 8,5% сказали «так».

Залежність від азартних ігор: оприлюднено шокуючу статистику серед українців фото 1
фото: zn.ua

За словами економіста-кібернетика, колишнього гравця, а нині прикладного психолога-магістранта Сергія Романюка, у тому, що грали в онлайн казино чи робили ставки на спорт насправді зізналися досить багато опитаних, враховуючи, що люди здебільшого справді нечесні із соціологами та соромляться таких захоплень.

Водночас збільшилося й досягло в сумі 24% число тих, хто знає гравців онлайн-казино і знайомий з тими, хто робив ставки на спорт. У випадку з першими, то таких респондентів 10%, а з другими – 14%.

Залежність від азартних ігор: оприлюднено шокуючу статистику серед українців фото 2
фото: zn.ua

«А тут варто ще копнути психологію гравця – він ні з ким не обговорює свого захоплення, крім таких самих гравців. І на якому етапі початкової стадії гри проблему помітить родич – теж питання. Тому на ці 24% можна сміливо накидати ще 5–10% тих, хто ще не зрозумів, із якою проблемою живе його близька людина чи друг», – додає Романюк.

Крім того, у респондентів запитали: «Чи знаєте ви людей або родини, які стикнулися з проблемою ігрової залежності (лудоманії)?».

Залежність від азартних ігор: оприлюднено шокуючу статистику серед українців фото 3
фото: zn.ua

Поряд із тими самими 70% людей, які не стикались у своєму колі з цією проблемою, є 27% тих, хто особисто знає залежних людей або родини, де живуть лудомани.

При цьому Романюк зауважив, що відповідаючи на це питання, люди не могли діагностувати, де в їхніх знайомих або близьких залежність, а де – розвага. Тобто за словами експерта, це означає, що в людей, яких мали на увазі респонденти, кажучи, що ті мають залежність, точно є проблеми з грошима.

«Бо якщо людина, приміром, просто любить пограти в покер, але не наживає боргів, її родичі, відповідаючи на таке запитання, не віднесли б її до залежних. А якщо проблеми з грошима є, то родичі сказали б: «Так, залежний гравець». Усе це означає, що принаймні 27% українців, на думку родичів і друзів, мають проблеми з азартними іграми та фінансовими втратами. І це вже чітко зафіксована чверть населення країни. Плюс потайливість. Ціла третина! Це вже щось на кшталт епідемії», – додає Романюк. Він вважає епідемію важливим прогнозом і попередженням.

«За статистикою, один азартний гравець приносить фінансові проблеми 5–12 людям, не пов’язаним із азартними іграми. Перш ніж почне брати кредити або понесе здавати майно до ломбарду, він витягує фінанси з близького оточення. Значний відсоток розлучень і руйнування цілих родин припадає на період, коли потяг до гри стає важкоконтрольованим. Розбитий ігровими травмами гравець утрачає сенс життя, уникає соціуму, тепер він – загнаний звір», – пояснює Романюк.

За останніми даними, у США в людей, які мають проблеми з азартними іграми, виявляють цілий букет різних психічних розладів. Через постійний дистрес страждають і всі біологічні системи організму. Хронічний стрес убиває імунітет зі всіма відповідними наслідками. Відбувається психопатизація особистості: гравець починає більше брехати, стає егоїстичним, у нього змінюється система цінностей.

Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 2027 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, станом на кінець липня Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх містить відомості про 8257 осіб. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий.

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Теги: азартні ігри стрес реєстр населення майно фінанси спорт потяг

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