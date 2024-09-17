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«Укрзалізниця» підвищить тарифи вже цього року: подробиці від Forbes

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» підвищить тарифи вже цього року: подробиці від Forbes
«Укрзалізниця» оновлює тарифи на перевезення вантажів
фото: Shutterstock

СЕО «Укрзалізниці» Євген Лященко пояснив, що реформа зробить тарифоутворення прозорішим та стабілізує роботу компанії

«Укрзалізниця» підготувала проєкт нової тарифної реформи. Так, компанія планує підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди та вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%. Про це пише Forbes із покликанням на офіційну відповідь «Укрзалізниці». 

Як пише виданням, компанія-перевізник зараз не в найкращому стані. «Укрзалізниці бракує до третини персоналу зі штату 184 000 людей. Середня зарплата в компанії у 19 905 грн – нижче ринкової. Ще одна проблема – середній рівень зносу локомотивів компанії на кінець 2020 року складав 96,8%.

СЕО «Укрзалізниці» Євген Лященко пояснив, що відповідна реформа зробить тарифоутворення прозорішим, стабілізує роботу компанії та не завдасть бізнесу шкоди.

В «Укрзалізниці» очікують, що зростання тарифів почнеться вже 2024 року.

Нагадаємо, що Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА) звернулась до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та «Укрзалізниці» з проханням знизити тарифи на перевезення, адже наразі вартість перевезень виросла у десятки разів. 

До слова, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко прокоментував ініціативу «Укрзалізниці» щодо гармонізації тарифів. Він зазначив, що реформа «Укрзалізниці» та позбавлення її монопольного статусу на залізничному ринку дасть змогу отримати конкуренцію на цьому ринку, та знизити тариф на вантажні перевезення. 

А виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак зауважила, що через зростання тарифу на залізничні вантажні перевезення впродовж останніх років «Укрзалізниця» втратила багатьох клієнтів, які перейшли на автодоставку продукції. Тому, на її думку, замість того, аби черговий раз підвищувати свої тарифи, компанії варто виробити план з оптимізації та скороченню витрат, які останнім часом значно роздулися. 

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Теги: тарифи Укрзалізниця потяг перевезення

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