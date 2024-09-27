Спорудження тунелю в районі станції «Троєщина 2»: роботи подовжено ще на місяць

Виконання будівельних робіт під час діючих перевезень АТ «Укрзалізниця» є проблематичним і потребує більше часу

Роботи зі спорудження тунелю під залізничними коліями в районі станції «Троєщина 2» попередньо подовжено до 30 жовтня. Тунель має вивести Подільський мостовий перехід до вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича. Про це повідомляє пресслужба КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд».

Також подовжено комплекс супутніх робіт з улаштування підпірних стін, сходів і пандусів. Роботи виконують цілодобово за погодженням із Київською міською військовою адміністрацією з урахуванням умов воєнного стану та у співпраці з АТ «Укрзалізниця», щоб не зупиняти рух залізничного транспорту, який на сьогодні має стратегічне значення. Внаслідок цього, виконання будівельних робіт під час діючих перевезень АТ «Укрзалізниця» є проблематичним і потребує більше часу.

Дирекція перепрошує за тимчасові незручності та шум, який турбує мешканців сусідніх із будівництвом будинків під час дії комендантської години, та просить із розумінням поставитися до ситуації.

Раніше повідомлялося, що у Києві тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході та на транспортній розвʼязці на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

Тим часом, із понеділка, 23 вересня, у місті Умань будуть посилені заходи безпеки у зв'язку з паломництвом хасидів під час святкування Рош ха-Шана. Буде заборонено в'їзд транспортних засобів з автомобільної дороги М-30 в Умань по вулицях Дерев'янко, Горіхова, а також із села Родниківка до Умані по вул. Павлова.