Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету через Wi-Fi

«Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги) обладнані системами доступу до інтернету. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю!» – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

«Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+

Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету. pic.twitter.com/eRlVO7qW7z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 20, 2024

Як під'єднатися до Wi-Fi в потязі

Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test. Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку. Користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Як зазначає «Укрзалізниця», поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

Нагадаємо, інтернет-провайдери масово попереджають про зростання тарифів. Зокрема, це пов'язано з переходом на загальну систему оподаткування, якої уникали численні середні та дрібні компанії на цьому ринку. Деякі провайдери вже змінили вартість послуг, інші – тільки-но почали готувати до цього своїх клієнтів. «Главком» проаналізував, що відбувається з цінами на інтернет, та як на ініціативу вирівняти податкові правила на одному ринку реагують самі підприємці-оптимізатори.

До слова, «Укрзалізниця» підготувала проєкт нової тарифної реформи. Так, компанія планує підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди та вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.