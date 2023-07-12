Уряд заборонив аптекам вказувати рівень цін на вивісках

Вказівки щодо рівня цін можуть вплинути на наміри споживача придбати товари в такому закладі

Кабінет Міністрів на вчорашньому засіданні, 11 липня, повернув обмеження у назвах на вивісках аптек. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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«Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)», – написав він.

За словами посадовця, встановлено, що на вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу дозволяється, крім використання позначення виду аптечного закладу зазначати найменування ліцензіата, аптечного закладу та/або торговельної марки, що належить ліцензіату на законних підставах.

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При цьому найменування не має містити вказівки щодо рівня або іншої ознаки цін, оскільки це може вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі.

Крім того, забороняється вказувати інформацію, що може вводити споживача в оману, згадувати про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення та порівнювати себе з іншими аптечними закладами.

Нагадаємо, 22 червня українська розвідка повідомила, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Після цього у київських аптеках розпочався ажіотаж – люди купували йод та йодид калію для захисту від радіації.