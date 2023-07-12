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Уряд заборонив аптекам вказувати рівень цін на вивісках

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд заборонив аптекам вказувати рівень цін на вивісках
Аптечні вивіски не мають містити інформації щодо рівня або іншої ознаки цін
фото: Гард.City / Тетяна Кострикіна

Вказівки щодо рівня цін можуть вплинути на наміри споживача придбати товари в такому закладі

Кабінет Міністрів на вчорашньому засіданні, 11 липня, повернув обмеження у назвах на вивісках аптек. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

«Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)», – написав він.

За словами посадовця, встановлено, що на вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу дозволяється, крім використання позначення виду аптечного закладу зазначати найменування ліцензіата, аптечного закладу та/або торговельної марки, що належить ліцензіату на законних підставах.

При цьому найменування не має містити вказівки щодо рівня або іншої ознаки цін, оскільки це може вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі.

Крім того, забороняється вказувати інформацію, що може вводити споживача в оману, згадувати про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення та порівнювати себе з іншими аптечними закладами.

Нагадаємо, 22 червня українська розвідка повідомила, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Після цього у київських аптеках розпочався ажіотаж – люди купували йод та йодид калію для захисту від радіації. 

Читайте також: Країна аптек. Що не так з Україною?
Теги: аптека ціни уряд

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