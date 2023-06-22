Можливий теракт на ЗАЕС. Що відбувається в аптеках Києва після заяви Зеленського

В аптеках попередили, що не треба займатися самолікуванням

Працівники аптек зазначили, що сьогодні українці активно купували йодид калію

22 червня українська розвідка повідомила, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Після цього у київських аптеках розпочався ажіотаж – люди купують йод та йодид калію для захисту від радіації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В одній з аптек «Главкому» повідомили, що за першу частину дня близько 15 людей придбало йодид калію. Зазвичай, стверджує працівниця аптеки, речовина не користується такою популярністю серед покупців.

«Може за сьогодні тільки людей 15 заходило. Приходили люди, питали йодид калію, як захиститися у випадку радіційної небезпеки. Але у нас йодиду вистачає, всім продавали», – зазначила вона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уже в наступній аптеці ситуація зовсім інша: працівниця аптеки була дуже здивована новиною про можливу ядерну небезпеку та розповіла, що сьогодні та вчора йодид калію взагалі ніхто не купував. Проте в них і не було його в наявності.

Сьогодні йод та йодид калію користувався популярністю в багатьох аптеках столиці

«Ні, ніхто не купляв йодид. Ні сьогодні, ні вчора. І ніхто про ядерну загрозу не питав», – заявила вона.

В іншій аптеці зазначили, що 22 червня громадяни й справді часто питали про йод, проте не частіше, ніж зазвичай. Там додали, що йодид калію купити складно: його часто розкуповують.

У сусідній аптеці заявили: так, декілька людей питало про те, як захиститися у випадку ядерної небезпеки, проте йодид калію купили лише чотири людини. Працівниця аптеки зазначила, що в разі витоку радіації розчин йоду неефективний, єдиним препаратом для ефективної йодної профілактики залишається калій йодид. Однак його не рекомендовано вживати людям старше 40 років. Крім того, препарат не можна використовувати «для профілактики».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 22 червня президент Зеленський заявив, що Росія все підготувала для теракту на ЗАЕС із викидом радіації. Глава держави наголосив, що жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. У Кремлі назвали звинувачення України «брехнею».

В українській розвідці наголосили, що окупанти можуть вдатись до провокацій і на атомних об’єктах в РФ.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.