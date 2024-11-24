Вартість популярного овочу в Україні знову зросла

Пропозиція імпортних огірків зараз скоротилася і не може повністю покрити всі запити з боку покупців

Причиною подорожчання аналітики називають скороченням пропозиції імпортної продукції

В Україні знову подорожчали тепличні огірки. Наразі їх вартість складає 90–120 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причиною подорожчання аналітики називають скороченням пропозиції імпортної продукції на внутрішньому ринку.

«На сьогоднішній день оптові партії тепличних огірків в Україні надходять у продаж по 90–120 грн/кг ($2,19-2,92/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партії запропонованої продукції. Тижнем раніше ціновий діапазон у даному сегменті ринку був у межах 70–100 грн/кг ($1,7-2,43/кг)», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважують, що пропозиція імпортних овочів наразі скоротилася і не може повністю покрити всі запити з боку покупців, що не сприяє стабілізації цінової ситуації в даному сегменті.

«Варто зазначити, що на даний момент українським комбінатам уже вдається відвантажувати огірки в середньому на 33% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку впевнені, що зростання цін у даному сегменті може зберегтися і найближчим часом, оскільки до змін у поточній ситуації можуть призвести лише нові об’ємні поставки імпортних тепличних овочів на внутрішній ринок», – додають аналітики.

Нагадаємо, що протягом останнього тижня, після стрімкого росту цін на овочі, в Україні різко піднялася ціна і на яйця. «Главком» побував у столичних супермаркетах і порівняв ціни.

Раніше повідомлялося, що у цьогорічному сезоні в Україні майже вдвічі зросли ціни на гречане зерно. Очікується, що незабаром підскочать і ціни на гречану крупу на полицях магазинів.