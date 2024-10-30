Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні значно здорожчає популярна крупа

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні значно здорожчає популярна крупа
Попри попередні прогнози, гречаної групи вистачить як для внутрішнього споживання, так і для експорту
фото з відкритих джерел

Очікується, що у магазинах крупа вартуватиме 37-40 гривень за кг

У цьогорічному сезоні в Україні майже вдвічі зросли ціни на гречане зерно. Очікується, що незабаром підскочать і ціни на гречану крупу на полицях магазинів. Про це розповіла директорка крупозаводу «Озерянка» Анна Босюк в коментарі для «Укрінформу».

«Цього року площі під гречкою зменшили. Літо було сухим, через що культури не наповнилися тією натурою, яку очікували аграрії і яку сподівалися отримати ми в себе на виробництві. Зараз іще є залишки тогорічного врожаю гречки, і фермери його притримують, очікують на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати. І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8-10 тисяч гривень за тонну, то зараз – це вже орієнтовно 15 тисяч гривень за тонну», – зауважила Босюк.

Вона додала, що кінцеві споживачі відчують зміни трохи згодом, адже магазини не можуть миттєво відреагувати на підняття ціни, бо зараз реалізують залишки, що були придбані за старою ціною. Втім, нові партії гречаної крупи вже будуть продаватися дорожче.

«Ціна на гречку зросте. Зараз її спрогнозувати важко, але орієнтуємося, що будемо її відпускати по 30-35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37-40 грн», – пояснила директорка заводу.

Анна Босюк також заспокоїла, що, попри попередні прогнози, гречаної групи вистачить як для внутрішнього споживання, так і для експорту.

Видання зазначає, що на кінець жовтня в Україні майже повністю (на 98%) зібрали врожай гречки. Було зібрано 126,9 тисячі тонн, що виявилось трохи вище очікувань. Втім, це не зрівняється з рекордним врожаєм гречки минулого року. Завдяки збільшенню посівів та високій врожайності 2023 року вдалося зібрати 207,5 тисяч тонн.

Нагадаємо, українські аграрії вже зібрали майже 63,7 мільйона тонн нового врожаю зернових та олійних культур з площі 18,1 мільйона гектарів. Загальний обсяг врожаю становить 45,1 мільйона тонн зернових та 18,6 мільйона тонн олійних культур.

Раніше повідомлялося, що через рекордну спеку та посуху влітку 2024 року ціни на овочі, зокрема на картоплю, помідори та інші сезонні продукти, зросли вдвічі у порівнянні з минулим роком. Підвищення цін спричинене втратою врожаю, обмеженою пропозицією та інфляційними факторами.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, в Україні стартувала програма державних компенсацій аграріям за розмінування сільськогосподарських земель. 

Також у Мінагрополітики прогнозували, що цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. 

До слова, в Індії недавно завершився найкращий мусонний сезон з 2020 року, що створило сприятливі умови для рясного врожаю рису, сої та зернобобових. Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Теги: продукти партії Мінагрополітики зерно аграрії розмінування овочі підвищення цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жовтень – це час для завершення збору врожаю та підготовки городу та саду до зими
Посівний календар на жовтень 2024: збираємо останній врожай та готуємось до зими
30 вересня, 22:00
Представник Зернової спілки Казахстану Євген Карабанов прокоментував ситуацію, назвавши її «близькою до торгової війни»
Між Росією та Казахстаном розпочалася «зернова війна»
3 жовтня, 13:03
У парламенті є депутати, які системно блокують ухвалення ініціатив, які стосуються країни-агресорки
Депутати Московського патріархату. Хто у Верховній Раді досі відстоює російські інтереси Парламент
3 жовтня, 15:33
Кобахідзе зауважив, що банерами його партії стурбовані «конкретні суб'єкти»
Прем'єр Грузії вважає, що цинічні банери його партії «оголили правду» про Україну
10 жовтня, 14:32
Японія передасть Україні дрони для розмінування
Японська компанія дасть Україні дрони для розмінування, але є нюанс
17 жовтня, 10:41
Німеччина передала пакет військової допомоги Україні
Німеччина передасть Україні зброю: ракети AIM-9L, танки та гаубиці – уряд ФРН
18 жовтня, 01:18
Нідерланди передають Україні дрони
Нідерланди передадуть Україні розвідувальні дрони на суму більше €42 млн
19 жовтня, 07:15
Ілон Маск витрачає мільйони доларів на підтримку кандидата у президенти США Дональда Трампа
Мін'юст США попередив Маска через роздачу мільйонів доларів за підтримку петиції
24 жовтня, 12:57
Невідомі особи здійснили незаконну порубку дерев, скориставшись відсутністю необхідних перевірок з боку лісової служби
Збитки на 700 тис. грн: у Бучанському районі виявлено незаконну вирубку дерев
Вчора, 11:14

Особисті фінанси

В Україні значно здорожчає популярна крупа
В Україні значно здорожчає популярна крупа
Меню війни: на яких продуктах економлять українці
Меню війни: на яких продуктах економлять українці
Комітет з питань бюджету погодив збільшення зарплат прокурорів у 2025 році
Комітет з питань бюджету погодив збільшення зарплат прокурорів у 2025 році
ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла: як це зробити
ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла: як це зробити
Українці отримали перші виплати «Національного кешбеку»
Українці отримали перші виплати «Національного кешбеку»
Субсидії на оренду житла для переселенців: Мінсоцполітики пояснило, хто може скористатися пільгою
Субсидії на оренду житла для переселенців: Мінсоцполітики пояснило, хто може скористатися пільгою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
11K
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
9228
Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ
7543
На Харківщині новоприбулі окупанти вступають у бій самі з собою
3399
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua