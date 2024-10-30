В Україні значно здорожчає популярна крупа

Попри попередні прогнози, гречаної групи вистачить як для внутрішнього споживання, так і для експорту

Очікується, що у магазинах крупа вартуватиме 37-40 гривень за кг

У цьогорічному сезоні в Україні майже вдвічі зросли ціни на гречане зерно. Очікується, що незабаром підскочать і ціни на гречану крупу на полицях магазинів. Про це розповіла директорка крупозаводу «Озерянка» Анна Босюк в коментарі для «Укрінформу».

«Цього року площі під гречкою зменшили. Літо було сухим, через що культури не наповнилися тією натурою, яку очікували аграрії і яку сподівалися отримати ми в себе на виробництві. Зараз іще є залишки тогорічного врожаю гречки, і фермери його притримують, очікують на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати. І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8-10 тисяч гривень за тонну, то зараз – це вже орієнтовно 15 тисяч гривень за тонну», – зауважила Босюк.

Вона додала, що кінцеві споживачі відчують зміни трохи згодом, адже магазини не можуть миттєво відреагувати на підняття ціни, бо зараз реалізують залишки, що були придбані за старою ціною. Втім, нові партії гречаної крупи вже будуть продаватися дорожче.

«Ціна на гречку зросте. Зараз її спрогнозувати важко, але орієнтуємося, що будемо її відпускати по 30-35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37-40 грн», – пояснила директорка заводу.

Анна Босюк також заспокоїла, що, попри попередні прогнози, гречаної групи вистачить як для внутрішнього споживання, так і для експорту.

Видання зазначає, що на кінець жовтня в Україні майже повністю (на 98%) зібрали врожай гречки. Було зібрано 126,9 тисячі тонн, що виявилось трохи вище очікувань. Втім, це не зрівняється з рекордним врожаєм гречки минулого року. Завдяки збільшенню посівів та високій врожайності 2023 року вдалося зібрати 207,5 тисяч тонн.

Нагадаємо, українські аграрії вже зібрали майже 63,7 мільйона тонн нового врожаю зернових та олійних культур з площі 18,1 мільйона гектарів. Загальний обсяг врожаю становить 45,1 мільйона тонн зернових та 18,6 мільйона тонн олійних культур.

Раніше повідомлялося, що через рекордну спеку та посуху влітку 2024 року ціни на овочі, зокрема на картоплю, помідори та інші сезонні продукти, зросли вдвічі у порівнянні з минулим роком. Підвищення цін спричинене втратою врожаю, обмеженою пропозицією та інфляційними факторами.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, в Україні стартувала програма державних компенсацій аграріям за розмінування сільськогосподарських земель.

Також у Мінагрополітики прогнозували, що цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних.

До слова, в Індії недавно завершився найкращий мусонний сезон з 2020 року, що створило сприятливі умови для рясного врожаю рису, сої та зернобобових. Про це пише Bloomberg.