Затверджено новий перелік товарів, які покупці не можуть повернути продавцю

Уряд визнав такою, що втратила чинність, постанову N172 від 19 березня 1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»

Кабінет Міністрів затвердив новий Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню). Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 1 листопада, на виконання норм ухваленого минулого року нового закону «Про захист прав споживачів». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За рішенням уряду, до Переліку включено, зокрема, харчові продукти, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, косметичну продукцію та мийні засоби без захисної упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів, товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Водночас уряд визнав такою, що втратила чинність, постанову N172 від 19 березня 1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів», яка встановлювала перелік таких товарів раніше.

Нагадаємо, експерти з захисту прав споживачів наголошують, що якщо ви ненароком пошкодили товар у магазині, не варто панікувати та одразу діставати гаманець. Законодавство України стоїть на боці покупців у таких ситуаціях. Це пояснили експерти «Захисту прав споживачів». Співробітники магазинів не мають права примушувати вас оплачувати товар, який ви випадково пошкодили. Вони можуть лише зафіксувати факт пошкодження. Це пов'язано з тим, що до моменту оплати товар належить магазину, а отже, ризик його випадкового пошкодження також лежить на магазині. Якщо представники магазину все ж наполягають на вашій вині та вимагають компенсацію, пам'ятайте, що вони не мають права самостійно стягувати з вас кошти. Вину покупця може встановити лише суд. У разі конфліктної ситуації не соромтеся викликати поліцію для фіксації події та захисту своїх прав.