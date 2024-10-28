Кабмін затвердив посилення військового обліку: деталі

Умєров заявив, що нові правила посилять обороноздатність України

Кабінет Міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, відтепер правоохоронці швидко та ефективно отримуватимуть інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів.



«Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік – більше прозорим», – зауважив Умєров.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.