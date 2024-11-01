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МЗС Польщі відповіло на критику Зеленського: Ми також прифронтова країна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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МЗС Польщі відповіло на критику Зеленського: Ми також прифронтова країна
Сікорський наголосив, що Польща доклала значних зусиль для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення РФ
фото: AP

Сікорський: «Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на звинувачення президента Володимира Зеленський, який заявив, що Варшава, попри домовленості, так і не передала Києву свої старі винищувачі МіГ-29. Про це пише polsatnews.pl.

Сікорський наголосив, що Польща доклала значних зусиль для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Як Захід, ми надіслали Україні допомогу в розмірі 200 млрд євро... Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу українським біженцям, пропорційно до ВВП, Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна», – зазначив посадовець.

Варшава може пишатися таким виявом солідарності, підкреслив Сікорський. Також він нагадав про передачу майже 300 танків та великої кількості важкої техніки й літаків.

«Ми намагаємося допомогти, але ми також прифронтова країна. Росія нам також загрожує, і не все можливо», – зауважив глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що Україна просила Польщу захистити місто Стрий у Львівській області, де розташовані газосховища, або ж передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Але ні того, ні іншого союзники наразі не зробили.

Раніше Польща повідомила, що готова передати Україні решту своїх МіГ-29 за умови, що союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки. 

До слова, ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявляв, що польські літаки МіГ-29 можуть з'явитися в Україні приблизно на початку 2025 року. Однак це залежатиме від термінів їх заміни на нові американські F-35. 

До слова, у 2023 році Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.

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Теги: Україна Польща Володимир Зеленський війна

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